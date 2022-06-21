MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Ülkemizin hiçbir yerinde 'zillet ittifakının' iddia ettiği gibi bir Türkiye tablosu yoktur."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "2023 yılında Cumhur İttifakı açık ara farkla sandıktan başarıyla çıkacaktır. 'Zillet ittifakının' şapkadan çıkaracağı aday kim olursa olsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan muazzam bir irade gücüyle yüzde 50'yi fersah fersah aşan bir oy çokluğuyla yeniden Cumhurbaşkanı seçilecektir."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Zillet ittifakının nasıl bir adayı vardır ki yıpranmasın diye açıklamaktan imtina ediyorlar. Son düzlüğe girilirken bu korkakça yaklaşımın ardında acaba bilinçli ve taktik bir geciktirme mi söz konusudur yoksa 6+1 formatlı masaya hakim olduğu anlaşılan demir bir çatlak mı etkilidir?"

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika