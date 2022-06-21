Devlet Bahçeli: "Ülkemizin hiçbir yerinde 'zillet ittifakının' iddia ettiği gibi bir Türkiye tablosu yoktur" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Devlet Bahçeli: "Ülkemizin hiçbir yerinde 'zillet ittifakının' iddia ettiği gibi bir Türkiye tablosu yoktur"

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Devlet Bahçeli: 'Ülkemizin hiçbir yerinde 'zillet ittifakının' iddia ettiği gibi bir Türkiye tablosu yoktur'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Ülkemizin hiçbir yerinde 'zillet ittifakının' iddia ettiği gibi bir Türkiye tablosu yoktur."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "2023 yılında Cumhur İttifakı açık ara farkla sandıktan başarıyla çıkacaktır. 'Zillet ittifakının' şapkadan çıkaracağı aday kim olursa olsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan muazzam bir irade gücüyle yüzde 50'yi fersah fersah aşan bir oy çokluğuyla yeniden Cumhurbaşkanı seçilecektir."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Zillet ittifakının nasıl bir adayı vardır ki yıpranmasın diye açıklamaktan imtina ediyorlar. Son düzlüğe girilirken bu korkakça yaklaşımın ardında acaba bilinçli ve taktik bir geciktirme mi söz konusudur yoksa 6+1 formatlı masaya hakim olduğu anlaşılan demir bir çatlak mı etkilidir?"

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

Devlet Bahçeli Türkiye Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title