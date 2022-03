MHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, "Adım Adım 2023" toplantısında konuştu Açıklaması

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, MHP Muğla İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı"na katıldı.

Ula ilçesinde, Nail Çakırhan Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" programında partililere hitap eden Kılıç, Türkiye'nin siyasi ve stratejik konumu gereğince ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yoğun temasları neticesinde, Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapacak tek ülke olarak öne çıkmış durumda olduğunu söyledi.

Toplantıların siyaseten yapılmadığını, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla bugünkü CHP'nin gerçek yüzünü ortaya koymak amacıyla düzenlendiğini vurgulayan Kılıç, "MHP, Atatürk ilke ve inkılaplarının koruyucusu ve takipçisi, vatanperver CHP seçmeniyle hiçbir sorunumuz yok. Sağduyu sahibi, gerçekleri gören ve gelişmeleri yakinen takip eden aziz milletin 18 Haziran 2023'te 6+1 yapılanmasına gereken cevabı vereceğinden eminiz." dedi.

"Barış görüşmeleri Türkiye'nin önemini daha da artırmıştır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 8 Mart 2022 tarihli TBMM Grup toplantısında yaptığı, "Coğrafyamızı değiştirme ihtimalimiz yoktur. Bunu aklımızdan geçirmeye hakkımız bile yoktur. Bu vatan kıyamete kadar bizimdir, bizim kalacaktır." sözlerini hatırlatan Kılıç, şöyle devam etti:

"Ülkemizin siyasi ve stratejik konumunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. 'Dünyada sıcak savaş bitti' derken Ukrayna-Rus Savaşı bu yorumun doğru olmadığını ve güçlü bir ordunun, güçlü bir savunmanın ne kadar önemli ve gerekli olduğunu gösterdi. Türkiye, siyasi ve stratejik konumu gereğince ve Sayın Cumhurbaşkanı'mız ile Dışişleri Bakanı'mızın yoğun temasları neticesinde Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk yapacak tek ülke olarak öne çıkmış durumdadır. Her iki ülke arasında ve dünya liderleriyle gerçekleştirilen telefon trafiği ve Antalya'da Türkiye'nin arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna arasında yapılan barış görüşmeleri Türkiye'nin önemini daha da artırmıştır."

Atatürk'ün kurduğu partinin meşum ellerin denetimine girerek kökünden ve kimliğinden tehlikeli ölçülerde koptuğunu savunan Kılıç, Atatürk'ün partisi olduklarını savunanların, Atatürk'ün ilke ve değerlerine hakaret eder duruma geldiğini dile getirdi.

Aziz milletin terör örgütleriyle bağlantılı bu kör ve sağır ittifakın gerçek yüzünü gördüğünü belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Belediyecilik ile devlet yönetme kavramlarını birbirlerine karıştıran CHP ve destekçisi İP, uzun zamandır Cumhurbaşkanı adaylığı noktasında bir karara varamamış, Cumhur İttifakı'na ve adayı Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a karşı bu uğurda herkes ve her türlü grup ve zihniyetle anlaşır, gerekirse desteklerini alırız düşüncelerini sürdürmüşlerdir. Millet İttifakı 'Hükümet gitsin. Cumhurbaşkanı gitsin. Her yer güllük gülistanlık olacak, her dert bitecek, herkes uçacak, her derdin çaresi millet ittifakı', şeklinde açıklamalarına eminim kendilerinden başka hiç kimse, hatta kendileri bile inanmamaktadır. Milletimizin sıkıntılarına çare olabilecek zillet ittifakının ortaya koyduğu somut hiçbir çözüm önerisi de bulunmamaktadır."

Programa, MYK üyeleri Turan Şener, Serdar Soydan ve Oğuz Akarfırat, MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz, Ula Belediye Başkanı Özay Türkler, AK Parti ve MHP ilçe başkanları, partililer ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Ula programının ardından Kılıç ve beraberindekiler, Köyceğiz ilçesine vatandaşlarla bir araya geldi.