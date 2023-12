MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Ankara'da temaslarını sürdürüyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Ankara'daki temaslarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta yönetimiyle birlikte MHP Grup Toplantısına katılan Başkan Yurdagül, Başkent temasları kapsamında MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. MHP Lideri Bahçeli'ye Erzurum'dan selamlar ileten Yurdagül, Erzurum özelindeki parti çalışmalarına ilişkin bilgiler aktarmayı da ihmal etmedi. MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi ziyaretini sosyal medya hesabından fotoğrafla paylaştı. Yurdagül, paylaşımında şu mesaja yer verdi:

"Liderimizin izinde, emir ve talimatları ışığında Erzurum'un geleceği için mücadelemiz adına, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendiyi ziyaret ederek çalışmalarımız hakkında kendilerine bilgi verdik. Sayın liderimizin açtığı yolda ve bizlere verdiği direktiflerin yanı sıra Dadaşlara çokça selamlarını iletti. Rabbim kendilerine hayırlı ömürler nasip eylesin."

Hizmet aşkına vurgu

Bir süredir Ankara'da bulunan ve yerel seçim çalışmalarına dönük yol haritası oluşturan MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, MHP'deki aday adaylığı başvurularının yoğunluğuna dikkat çekti. MHP çatısı altında siyaset yapan herkesin, halka hizmet noktasında her türlü donanıma ve yetkinliğe sahip olduğunu vurgulayan MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, "Erzurum'daki belediyeleri yönetmeye talip olan dava arkadaşlarımızın her birisi bizim için kıymetli, her biri partimizin siyaset anlayışını özümsemiş ve benimsemiş isimler. Biz başvuruların yoğun oluşundan bu sebeple iftihar duyarız. Dava arkadaşlarımın hepsine başarılar diliyorum, Erzurum'a hizmet amacıyla çıktıkları bu yolun hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Genel Başkan Bahçeli'yi ziyaretine de değinen Başkan Yurdagül, "Sayın Genel Başkanımızın Erzurum'a bakış açısının ne kadar özel olduğunu herkes bilir. Dolayısıyla ziyaretimizde Dadaşlara selamlarını iletmemizi özellikle isteyen Bilge Liderimize biz de hayırlı, sağlıklı ve sıhhatli uzun ömürler diliyoruz" diye konuştu. - ERZURUM