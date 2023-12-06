Üye Girişi
Haberler

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Ankara'da temaslarını sürdürüyor

Son Güncelleme:
Abone Ol

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Ankara'da MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti ve Erzurum'daki parti çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Ankara'daki temaslarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta yönetimiyle birlikte MHP Grup Toplantısına katılan Başkan Yurdagül, Başkent temasları kapsamında MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. MHP Lideri Bahçeli'ye Erzurum'dan selamlar ileten Yurdagül, Erzurum özelindeki parti çalışmalarına ilişkin bilgiler aktarmayı da ihmal etmedi. MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi ziyaretini sosyal medya hesabından fotoğrafla paylaştı. Yurdagül, paylaşımında şu mesaja yer verdi:

"Liderimizin izinde, emir ve talimatları ışığında Erzurum'un geleceği için mücadelemiz adına, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendiyi ziyaret ederek çalışmalarımız hakkında kendilerine bilgi verdik. Sayın liderimizin açtığı yolda ve bizlere verdiği direktiflerin yanı sıra Dadaşlara çokça selamlarını iletti. Rabbim kendilerine hayırlı ömürler nasip eylesin."

Hizmet aşkına vurgu

Bir süredir Ankara'da bulunan ve yerel seçim çalışmalarına dönük yol haritası oluşturan MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, MHP'deki aday adaylığı başvurularının yoğunluğuna dikkat çekti. MHP çatısı altında siyaset yapan herkesin, halka hizmet noktasında her türlü donanıma ve yetkinliğe sahip olduğunu vurgulayan MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, "Erzurum'daki belediyeleri yönetmeye talip olan dava arkadaşlarımızın her birisi bizim için kıymetli, her biri partimizin siyaset anlayışını özümsemiş ve benimsemiş isimler. Biz başvuruların yoğun oluşundan bu sebeple iftihar duyarız. Dava arkadaşlarımın hepsine başarılar diliyorum, Erzurum'a hizmet amacıyla çıktıkları bu yolun hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Genel Başkan Bahçeli'yi ziyaretine de değinen Başkan Yurdagül, "Sayın Genel Başkanımızın Erzurum'a bakış açısının ne kadar özel olduğunu herkes bilir. Dolayısıyla ziyaretimizde Dadaşlara selamlarını iletmemizi özellikle isteyen Bilge Liderimize biz de hayırlı, sağlıklı ve sıhhatli uzun ömürler diliyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli Erzurum Ankara Partiler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? ZTK maçları nereden izlenir? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı? Sabahın Sözcüsü Mesut Yar yok mu, neden yok? Mesut Yar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mesut Yar hangi partiden aday ve nereye aday oldu? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı ne zaman? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? SINIF ANNESİ UYGULAMASI KALDIRILDI MI? Okullarda 'Sınıf Annesi' yasaklandı mı, neden kaldırılıyor? MEB 'Sınıf Annesi' açıklaması nedir? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (139. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (6. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Seçil Erzan'ın maaşı ne kadar, kaç TL? Seçil Erzan kaç para maaş alıyor? Benim Güzel Ailem 22. BÖLÜM ne zaman? Benim Güzel Ailem yeni bölüm (Final) ne zaman, fragman yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var Mandıracı Amca iflas mı etti? Mandıracı Amca kapandı mı, neden kapandı? THY, Avustralya uçuşları ne zaman başlayacak, direkt uçuş var mı? Margot Robbie, THY'nin reklam yüzü oldu mu? Beylerbeyi Sarayı hangi günler açık? Beylerbeyi Sarayı giriş ücreti! Beylerbeyi Sarayı ne zaman yapıldı? Dolmabahçe Sarayı hangi günler açık? Dolmabahçe Sarayı giriş ücreti ne kadar? Motorine indirim var mı? Motorine indirim gelecek mi, ne kadar gelecek? 6 Aralık güncel Motorin ve akaryakıt fiyatları! KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR SON DAKİKA! Asgari ücret zammı belli oldu mu, ne kadar olacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title