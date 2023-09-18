MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan: Muhalefet partilerinden istifa ederek MHP'ye 30 bin üye kazandırdık

MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, gazetecilerle yaptığı toplantıda, muhalefet partilerinden istifa ederek MHP'ye 30 bin üzerinde üye kazandırdıklarını belirtti. Ayrıca, yerel seçimlere ilişkin çalışmalara başladıklarını ve belediye başkanı adaylarının belirlenmesi sürecine yönelik raporları Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye sunduklarını aktardı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara İl Başkanlığı görevine atanan Alparslan Doğan, gazetecilerle bir araya geldi.

Ankara Konağında düzenlenen toplantıda konuşan Doğan, iki ay önce görevi devralmasıyla aralarına, CHP, İYİ Parti, Genç Parti üyelerinin de katılım gösterdiğini belirtti. Doğan, "Muhalefet partilerinden istifa ederek MHP'ye 30 bin üzerinde üye kazandırdık." dedi.

Alparslan Doğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin çalışmalara başladıklarını, bu kapsamda, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ile bir araya geleceklerini söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştiren Doğan, Ankara halkının, Yavaş'ın seçildiği günden beri hiçbir hizmet almadığı görüşünü savundu.

MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, yerel seçimlerde belediye başkanı adaylarının belirlenmesi sürecine yönelik soru üzerine, Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye sahadan aldıkları raporları sunduklarını, istişarelerin ardından açıklama yapılacağını aktardı.