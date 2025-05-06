Merkez Bankası Başkanı Karahan'a Meclis'te dövizli protesto

Son dönem faaliyetlerine ilişkin sunum yapmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'na giden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, CHP'li milletvekillerinin protestosuyla karşılaştı.

KARAHAN'I 200 LİRA VE 5 EURO İLE KARŞILADI

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Karahan'a eline aldığı 5 Euro ve 200 TL'lik banknotlarla tepki gösterdi. Ağbaba, "Avrupa Birliği'nin en küçük para birimi, Türkiye'nin en büyük banknotundan daha değerli hale geldi. Türk lirasının bir itibarı kalmamıştır." dedi. Merkez Bankası'nın bağımsızlığını yitirdiğini öne süren Ağbaba, "Bağımsız olmayan Merkez Bankası dünyanın en büyük ikinci faizine sahiptir." ifadelerini kullandı. Ağbaba, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bir ülkenin itibarı parasıdır, pasaportudur. 200 TL para birimimizle bir kilo kemik alınamıyor. İki yıldır verilen emeklerin hepsi çöp oldu."

"KONUŞACAĞIZ"

Karahan, tepkisinin ardından Ağbaba'ya, "Konuşacağız." yanıtını verdi. Komisyon Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, söz konusu olayın ardından toplantıya daha başlamadan 10 dakika ara verdi.