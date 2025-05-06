117 gün sonra sürpriz zirve! Erdoğan-Bahçeli zirvesi başladı

Bahçeli, Erdoğan'ı kapıda karşıladı
MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı elinde tespihle bekledi

Bahçeli, Erdoğan'ı böyle bekledi
SGK yıpranma paylarına kısıtlama getirdi! Yüzlerce mesleğin emeklilik süresi uzuyor

Yıpranma paylarına kısıtlama! İşte emeklilik süresi uzayan meslekler
Almanya'da Friedrich Merz, ikinci tur oylamada başbakan seçildi

Almanya'da belirsizlik son buldu! İşte ülkenin yeni başbakanı

Merkez Bankası Başkanı Karahan'a Meclis'te dövizli protesto

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sunum yapmak üzere TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na giden Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, CHP'li milletvekillerinin protestosuyla karşılaştı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Karahan'a elindeki 5 Euro ve 200 TL'lik banknotlarla tepki gösterdi.

Son dönem faaliyetlerine ilişkin sunum yapmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'na giden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, CHP'li milletvekillerinin protestosuyla karşılaştı.

Merkez Bankası Başkanı Karahan'a Meclis'te protesto

KARAHAN'I 200 LİRA VE 5 EURO İLE KARŞILADI

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Karahan'a eline aldığı 5 Euro ve 200 TL'lik banknotlarla tepki gösterdi. Ağbaba, "Avrupa Birliği'nin en küçük para birimi, Türkiye'nin en büyük banknotundan daha değerli hale geldi. Türk lirasının bir itibarı kalmamıştır." dedi. Merkez Bankası'nın bağımsızlığını yitirdiğini öne süren Ağbaba, "Bağımsız olmayan Merkez Bankası dünyanın en büyük ikinci faizine sahiptir." ifadelerini kullandı. Ağbaba, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bir ülkenin itibarı parasıdır, pasaportudur. 200 TL para birimimizle bir kilo kemik alınamıyor. İki yıldır verilen emeklerin hepsi çöp oldu."

Merkez Bankası Başkanı Karahan'a Meclis'te protesto

"KONUŞACAĞIZ"

Karahan, tepkisinin ardından Ağbaba'ya, "Konuşacağız." yanıtını verdi. Komisyon Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, söz konusu olayın ardından toplantıya daha başlamadan 10 dakika ara verdi.

Merkez Bankası Başkanı Karahan'a Meclis'te dövizli protesto
Kaynak: Haberler.com / Politika
500

Yorumlar (13)

Haber YorumlarıMevlüt:

CHP önce bir geçmişine baksın sonra konuşsun. CHP döneminde mantar tabancası üretemeyen ülkeydik.

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme93
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇengelköylü:

ALAYINIZ HEP GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMENİN PEŞİNDE OLDUĞUNUZ HERYERDE ÇİRKEFLİK SIRALAMASINDA ÖN ÖNDE OLUP SIRANIZI KİMSEYE KAPTIRMAYAN MUHALEFET BIRAKIN BU İŞLERİ İLERİYE BAKIN BU VATAN İÇİN NELER YAPALIM İCRAAT PROJELERİNİZLE GELİN TARTIŞALIM UYGUNSA YOLUNA KOYALIM

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme83
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıF f:

Ver yetkiyi gör etkiyi. Hurraaa...

Yorum Beğen85
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMelih İnce:

bir zamanlar bilge damadımız ve gözleri parlayan bakyanımız vardı. bugünlerin mimarıdır ikisi. asıl bu protesto onlara yapılmalı. muhalefet neyi doğru yaptı ki bunu yapsın

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme31
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Yetkisiz yetkili yani deliksiz süzgeç

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKerem Sevimli:

Seçmen kalitemiz belli! Yapacak birşey yok

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Çengelköylü yani diyorsun ki bu memleketi elbirliği ile yok edenlere laf yok

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHikmet Bal:

troller yorumda AKP nin şakşak çılıgını yapıyor

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıasili007:

CHP NİN BASITETSIZLIGI SAYESİNDE SOYGUN İMAMOĞLU VE DIGERLERINE KALDI

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Restorantan sendeleyerek çıkarken kameralara yakalandı, çarşaf altında arabaya bindirildi

Kameralara yakalanınca çarşaf altında arabaya bindirildi
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer

Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi
Görüntü Türkiye'den! Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.