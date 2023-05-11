Memleket Partisinden çarpıcı açıklama: 'Bir oy Memleket'e, bir oy Reis'e'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından MP'nin Kula İlçe Başkanı Nazır Yaşar, yaptığı açıklamayla "Bir oy Memleket'e, bir oy Recep Tayyip Erdoğan'a" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından MP'nin Kula İlçe Başkanı Nazır Yaşar, yaptığı açıklamayla "Bir oy Memleket'e, bir oy Recep Tayyip Erdoğan'a" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin seçimlere 3 gün kala Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından siyasi arena kızışırken, MP'nin Kula İlçe Başkanı Nazır Yaşar'dan çarpıcı bir açıklama geldi. 14 Mayıs'taki seçimler için Memleket Partisi'nin milletvekili adaylarını desteklemeye devam edeceklerini söyleyen İlçe Başkanı Yaşar yaptığı açıklamada, "Bir oy Memleket'e, bir oy Reis'e" dedi. - MANİSA