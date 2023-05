Mehmet Şimşek, Kabine'de yer alacak mı? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın yanıtladı

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre yarışı Cumhurbaşkanı Erdoğan önde kapattı. Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni kurulacak Kabine'yle ilgili de konuştu.

"KESİN SONUÇLAR 1-2 GÜN İÇİNDE AÇIKLANIR"

Kalın, "Takvim YSK'nın açıklayacağı tarih ve kesin sonuçlarına bağlı olarak şekillenecek. Bildiğiniz gibi YSK iki tane kesin sonuç açıklaması yapacak. Birisi milletvekili seçimleriyle ilgili diğeri de Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili. Ben YSK'nın milletvekilliği seçimlerini kesin sonuçlarını ne zaman açıklayacağını bilmiyorum. Onların tasarrufunda olan bir konu ama önümüzdeki 1-2 gün içinde açıklayacağını biz bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNİN KESİN SONUÇLARI BU HAFTA AÇIKLANIR"

Kalın açıklamalarına şöyle devam etti; "Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kesin sonuçlarını da bu hafta içerisinde açıklaması bekleniyor. Bu olduktan sonra milletvekilleri yemin sürecini başlatıyorlar bildiğiniz gibi. Aynı şey Cumhurbaşkanımız için de geçerli. Dolayısıyla bu hafta ne gün açıklanır bilmiyorum. Çarşamba mı olur perşembe mi olur cuma mı olur... Ona bağlı olarak da biz ondan sonraki takvimi devam ettireceğiz.

"BÜYÜK BİR KATILIMLA GÖREVE BAŞLAMA TÖRENİ OLACAK"

Tabi Cumhurbaşkanımız Meclis'te yemin ettikten sonra muhtemelen aynı günün akşamında bir göreve başlama töreni olacak daha önce 2018'de yaptığımız gibi. Uluslararası misafirler, liderler davet edilecek. Vatandaşlarımız davet edilecek. Cumhur İttifakı'nın paydaşları orada olacak. Yine büyük bir katılımla törene başlama töreni olacak. Bütün bunlardan sonra da tabi bir Kabine'nin açıklanması var. Tabi onun da kesin gün ve saat olarak takvimi belli değil. Bütün bu süreçler tamamlandıktan sonra bu böyle ilerliyor."

MEHMET ŞİMŞEK KABİNE'DE YER ALACAK MI?

Mehmet Şimşek'in Kabine'de yer alıp almayacağına yönelik soruya da yanıt veren Kalın, "İsim kompozisyonu her şekilde olabilir. Yeni millette karşılığı olan, Türkiye Yüzyılı'na yakışır genç dinamik bir Kabine kuracağını Cumhurbaşkanımız söylemişti. Şimşek bu sürece makamdan ayrı her zaman destek vereceğini söyledi. Önümüzdeki günlerde daha da şekillenir. Kabine de olur olmaz ama Mehmet Bey bizim ekonomi politikalarımıza katkı vermeye devam edecek" dedi.