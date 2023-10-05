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Manisa'da PKK/KCK ve El-Kaide propagandası yapan şüpheli tutuklandı

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Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, PKK/KCK ve El-Kaide terör örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen şüphelilerden biri tutuklandı.

Manisa'da PKK/KCK ve El-Kaide terör örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK ve El-Kaide terör örgütlerinin propagandasını yapan şahısları takibe aldı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenleyen ekipler 4 kişiyi gözaltına aldı. Karakoldaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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