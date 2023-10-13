Manisa'da Kenevir Yetiştiren 2 Şahıs Yakalandı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ev ve tarlalarında kenevir bitkisi yetiştiren 2 şahıs yakalandı. Şahıslardan biri tutuklanırken diğeri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ev ve tarlalarında kenevir bitkisi yetiştiren 2 şahıs yakalandı. Şahıslardan biri tutuklanırken diğeri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığınca Kırkağaç ilçesinde 2 şahsın evinde ve tarlalarında kenevir bitkisi ve uyuşturucu madde olduğu duyumu üzerine, adli makamlardan alınan karar sonrası yapılan aramalarda, 1 kilo 240 gram kubar esrar, 68 kök yasadışı kenevir, bir adet hassas terazi ele geçirildi. Mahkemeye çıkarılan bir şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, diğer şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA