Haberler

Macron'dan Xi'ye: "Çin ve Fransa dengeli bir ekonomik idari sistemin temelini atmalı"

Macron'dan Xi'ye: 'Çin ve Fransa dengeli bir ekonomik idari sistemin temelini atmalı'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile gerçekleştirdiği görüşmede, ekonomik işbirliğinin artırılması, gıda ve enerji alanlarında karşılıklı yatırımların yapılması gibi konuları ele aldı. İki lider, dünya genelinde barış ve istikrar için diyalog ve işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin'in başkenti Pekin'de Devlet Başkanı Xi Jinping ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Ülkelerimiz, dengeli bir ekonomik idari sistemin temellerini atma konusunda rol sahibi olmalı. Tedarik zincirlerinde meydana gelebilecek her istikrarsızlık sorunuyla mücadele etmeli ve bunun yanı sıra bir güven ortamı oluşturmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in daveti üzerine dün akşam saatlerinde Çin'in başkenti Pekin'e geldi. Macron, havalimanında Çinli yetkililer tarafından askeri törenle karşılandı. Fransa Cumhurbaşkanı, temaslarının ikinci gününde ise Fransız iş insanlarından oluşan heyetle birlikte Çin Devlet Başkanı Xi ile bir araya geldi. Fransız Cumhurbaşkanı, görüşme öncesinde Xi tarafından gösterişli bir askeri törenle karşılandı. Macron, görüşmede taraflar arasındaki işbirliğine ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinerek, Çin'e savaşı sonlandırmaya yönelik çabaları artırma çağrısında bulundu. Macron, "Fransa ve Çin arasındaki diyalog artık geçmişte olduğundan daha da hayati bir halde. İlişkilerimiz için jeolojik istikrar, ekonomik dengelemeler ve çevresel sürdürülebilirlik odaklı olumlu bir üçlü gündem sunuyorum. Ayrıca, dünya genelinde barış ve istikrar için de birlik olmaya devam etmeliyiz. Çatışmalar sadece Avrupa'nın güvenliği için risk oluşturmakla kalmamakla birlikte, hukuk temelli uluslararası düzen için de tehlike arz etmektedir. Birlikte çalışabilme kabiliyetimiz bu konuda belirleyici olacaktır" ifadelerini kullandı. Görüşmede taraflar arasındaki ekonomik ve stratejik işbirliğine ilişkin başlıklar ele alındı ve temaslar kapsamında iki ülke arasında karşılıklı yatırımlar, nükleer enerji, tarım, gıda, eğitim, nüfus politikaları ve ekoloji gibi çeşitli alanlarda işbirliğine ilişkin 12 belge imzalandı.

"Ülkelerimiz dengeli bir ekonomik idari sistemin temelini atmalı"

Liderler görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Fransa'nın Çin ile ikili ilişkilerine büyük önem verdiğini ve taraflar arasındaki kapsamlı stratejik ortaklıklarını derinleştirmeyi hedeflediğini bildiren Macron, "Ülkelerimiz, diğer ortaklarla birlikte, 'güçlü olanların hayatta kaldığı' bir sistemin aksine daha adil ve sıkı kurallara sahip dengeli bir ekonomik idari sistemin temellerini atma konusunda rol sahibi olmalı. Tedarik zincirlerinde meydana gelebilecek her istikrarsızlık sorunuyla mücadele etmeli ve bunun yanı sıra bir güven ortamı oluşturmak zorundayız" dedi.

Çin'den Filistin'e 100 milyon dolar yardım

Çin Devlet Başkanı, temaslar kapsamında iki tarafın da karşılıklı siyasi güveni artırma, pratik iş birliğini genişletme, halklar ve kültürler arasında etkileşimi teşvik etme ve küresel yönetim alanında reform ile iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilmesinde mutabakata vardığını bildirdi. Çinli lider ayrıca, İsrail'in işgali sonucunda Gazze Şeridi'nde yaşanan insani kriz durumunun hafifletilmesine ve yeniden inşa çalışmalarına katkı sağlanmasına yönelik çabalar doğrultusunda Filistin'e 100 milyon dolar değerinde insani yardım sağlanacağını bildirdi. Xi, Çin ve Avrupa Birliği'nin (AB) ikili ilişkilerine de değinerek, ortaklık ilişkilerinin sürdürülmesi ve açık bir tutum ile işbirliğinin güçlendirmesi çağrısında bulundu.

Xi, her iki tarafın da fırsatları değerlendirmesi ve işbirliğinin kapsamını genişletmesi gerektiğini vurguladı. Çin Devlet Başkanı, ülkesinin ve Fransa'nın havacılık, uzay ve nükleer enerji gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmesi; yeşil ekonomi, dijital ekonomi, yapay zeka, biyoeczacılık ve yeni enerji kaynakları konusunda ise potansiyel işbirliğine ilişkin çalışmalara başlaması gerektiğini bildirdi. Xi, Çin'in Gazze Şeridi'nde ve Ukrayna'da barışı teşvik etmekte kararlı olduğunu belirterek, "Çevredeki dış etkenler ne kadar değişirse değişsin, ülkelerimiz her zaman büyük güçlerin bağımsız ve stratejik vizyonunu sergilemelidir. Çin barışa yönelik bütün çabaları destekliyor, tarafların diyalog ve müzakereler doğrultusunda herkes tarafından kabul edilebilecek adil ve kalıcı bir barış anlaşmasına varmasını umuyor" ifadelerini kullandı. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe taraftarının varlığını unuttuğu isme talip var

Fener taraftarının varlığını unuttuğu isim hakkında bomba gelişme
11. Yargı Paketi'nin ilk 15 maddesi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

On binlerce mahkuma tahliye yolu! 15 madde Meclis'te kabul edildi
Kilosu 175 liradan, günde 600 kilo satıyor! Havaların soğumasıyla yıldızı parladı

Kilosu 175 TL'den, 600 kilo satıyor! Soğuk havada yıldızı parladı
Keserli komşu cinayetinde yeni gelişme

Keserli komşu cinayetinde yeni gelişme
Fenerbahçe taraftarının varlığını unuttuğu isme talip var

Fener taraftarının varlığını unuttuğu isim hakkında bomba gelişme
Yurda geç kalan kız öğrencilerin videosu sosyal medyayı ikiye böldü

Yurda geç kalan kızların videosu sosyal medyayı ikiye böldü
Galatasaray'dan kaçar gibi giden futbolcuya büyük şok

Galatasaray'dan kaçar gibi gitmişti! Hayatının şokunu yaşadı
Ne olduysa derbiden sonra oldu! Galatasaray'da şok ayrılık

Ne olduysa derbiden sonra oldu! Galatasaray'da şok ayrılık
Taraftarlar şokta! Osimhen'in gideceği tarih belli oldu

Taraftarlar şokta! Osimhen'in gideceği tarih belli oldu
Dünya Kupası grup kuraları çekiliyor! İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri

Dünya Kupası grup kuraları çekiliyor! İşte muhtemel rakiplerimiz
Bahçeli'den Papa ziyaretine tepki: Konsilin İznik'ten tekrar canlandırılmasına suskun kalmayız

Bahçeli'den çok tartışılan görüntüye sert tepki: Seyirci kalmayız
Aylardır ortalıkta yoktu! Necati Şaşmaz'ın son hali ortaya çıktı

Aylardır gözlerden uzak olan Necati Şaşmaz'ın son hali ortaya çıktı
Tanju Özcan'dan çok konuşulacak sözler: Ben kaşar bir siyasetçiyim, hem de çift kaşar

"Ben kaşar bir siyasetçiyim, hem de çift kaşar"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.