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Avrupa'dan Şara'ya ilk tebrik telefonu! Cumhurbaşkanı ülkesine davet etti

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefon ile görüştüğü Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'yı ülkenin Esad rejiminden kurtarılması dolayısıyla kutlayarak, Paris'e davet etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suriye Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Macron, eş-Şara'yı devlet başkanlığı görevini üstlenmesi ve ülkenin Esad rejiminden kurtarılması dolayısıyla tebrik ederek, Suriye'deki geçiş sürecine tam desteğini ifade etti.

PARİS'E DAVET ETTİ

Fransız lider, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması, ülkenin büyümesine ve toparlanmasına izin verilmesi yönündeki çabalara değindi. İki liderin Suriye'deki güvenlik sorunlarını ve Suriye'de güvenlik ve istikrarın korunması için ortak çalışma ihtiyacını ele aldığı görüşmede Macron, Suriye'deki siyasi sürece ve ülkenin birliğine, bağımsızlığına ve toprak egemenliğine olan desteğini vurgulayarak, eş-Şara'yı Paris'e davet etti.

MACRON'A DESTEĞİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Suriye Devlet Başkanı eş-Şara ise, Macron'a görüşme ve Fransa'nın son 14 yılda Suriye halkına verdiği destek için teşekkür etti. Suriye'nin bölgenin ve dünyanın olumlu ve aktif bir parçası olacağını, ortaklarıyla güvenlik kaygılarını paylaşacağını ve Suriye'nin istikrarı, egemenliği ve toprak bütünlüğü gibi ulusal çıkarlarına odaklanacağını belirten eş-Şara görüşmede, Suriye halkına uygulanan ekonomik yaptırımlar ve Suriye topraklarının birliğinin tamamlanamaması gibi mevcut zorluklardan bahsetti. Eş-Şara, yeni yönetimin Suriye halkının refahını ve acil iyileşmesini sağlamak için izlediği kalkınmacı ve ulusal vizyona değinerek tamamladı.

ERDOĞAN'I ZİYARET ETMİŞTİ

Şara, 4 Şubat Salı günü Türkiye'yi ziyaret ederek,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de görüşmüştü.

İkili daha sonra ortak basın toplantısında konuşmuştu.

Avrupa'dan Şara'ya ilk tebrik telefonu! Cumhurbaşkanı ülkesine davet etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Osmanlı Coğrafyasına yeniden kontrolümüz altına almaya başlıyoruz... Adım adım... Dün Karabağ Libya bugün Suriye yarın Musul Kerkük ve devamı......

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