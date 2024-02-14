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Macron, İsrail'in Refah'a muhtemel askeri operasyonuna karşı

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in Refah'a muhtemel bir askeri operasyonuna kesin bir şekilde karşı olduğunu ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in Refah'a muhtemel bir askeri operasyonuna kesin bir şekilde karşı olduğunu ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 131 gündür devam ederken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefonda görüştü. Macron'un ofisinden yapılan açıklamada, Macron'un Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in Refah'a muhtemel bir askeri operasyonuna kesin bir şekilde karşı olduğunu ifade ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu sadece yeni bir insani felakete, nüfusun zorla yerinden edilmesine yol açabilir ki bu da uluslararası insan hakları ihlali teşkil eder ve bölgesel gerilimin tırmanma riskini arttırır" denildi. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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