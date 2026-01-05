Orban'dan Venezuela ve Enerji Politikalarına Dair Açıklamalar

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirme kararına destek vererek, "Venezuela'nın kontrol altına alınmasının bir sonucu olarak, Macaristan için daha elverişli olan bir küresel enerji ortamının ortaya çıkma ihtimalini güçlü görüyorum ve bu iyi bir haber" ifadelerini kullandı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, başkent Budapeşte'de gerçekleştirdiği yıllık basın toplantısında Macaristan hükümetinin 2026 yılı politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Uluslararası medya için düzenlenen yıllık basın toplantısında, ABD'nin Venezuela'ya gerçekleştirdiği saldırıyı da değerlendiren Orban, "Burada Macaristan açısından önemli gördüğüm husus, Venezuela ile birlikte ABD'nin dünya petrol rezervlerinin yüzde 40 ila 50'sini kontrol edebilir hale gelecek olmasıdır" dedi.

Orban, "Bu, dünya enerji fiyatlarını kayda değer bir şekilde etkileyebilecek bir güçtür. Venezuela'nın kontrol altına alınmasının bir sonucu olarak, Macaristan için daha elverişli olan bir küresel enerji ortamının ortaya çıkma ihtimalini güçlü görüyorum ve bu iyi bir haber" ifadelerini kullandı.

"2026'da yeni bir çağda yaşıyoruz"

2025'in çok yoğun geçtiğini ve uluslararası siyasette bir dönemin sona erdiğini ifade eden Orban, "Başkan Trump'ın göreve gelişi, önceki döneme nokta koydu. Şimdi, 2026'da yeni bir çağda yaşıyoruz" dedi.

2025'i kuralları olan liberal bir küresel düzen olarak tanımlayan Orban, "2025'te artık geçerliliği kalmayan eski kurallar vardı. 2026'da yeni kurallara göre işleyen ve içinde yaşamak zorunda olduğumuz yeni bir dünya var" diye konuştu.

"Enerji tedariki açısından egemen olmayan ülkeler geri kalacak"

Yapay zeka ile enerji talebinin katlanarak arttığını ve bu nedenle ucuz enerji kaynakları sağlayabilecek ülkelerin bu çağın kazananı olacağını söyleyen Orban, "Bunu yapamayan, enerji tedariki açısından egemen olmayan, bu hizmetleri sunamayan ülkeler geride kalacak. Bu yüzden Macaristan için görev, güçlü bir tedarik zincirine sahip olmak, güvenli bir altyapı kurmak, emniyetli bir altyapıya sahip olmak ve büyük, önemli enerji şirketlerine sahip olmaktır" dedi.

"Paramızı Ukrayna'ya vermeyeceğiz"

Macaristan'ın kalkınmak için paraya ihtiyacı olduğunu ve parayı başka yerlere dağıtması halinde bunu yapamayacağını ifade eden Orban, "Bu yüzden, paramızı Ukrayna'ya vermeyeceğiz. Ukrayna'ya para verilmesi için alınacak krediler ya da herhangi başka bir finansal anlaşma kapsamında da vermeyeceğiz. Elimizde bulunan tüm kaynakları, Macaristan için seferber edeceğiz. Paramızı Macar aileleri için harcayacağız" ifadelerini kullandı. Orban, "Buna kredi diyorlar ama biz bunun bir tuzak olduğunu düşünüyoruz. Herkes, Ukraynalıların bunu asla geri ödemeyeceğini biliyor" dedi.

"Avrupa Konseyi, askeri konseye dönüştü"

Önümüzdeki dönemde güvenliğin kilit kelime olacağını da ifade eden Orban, "Bildiğiniz üzere, Avrupa Konseyi toplantılarına katılıyorum. Orada muazzam bir değişim yaşandı. Bunlar artık askeri konseyler haline geldi. Savaş hakkında karar veriyorlar. Zafere nasıl ulaşırız, savaşı nasıl kazanırız konuları konuşuluyor. Bu böyle sürüp gidebilir. Her şey değişti" dedi.

Avrupa Birliği içinde savaş karşıtı ülkelerin Brüksel'den tamamen farklı bir strateji önerdiklerini ve geçtiğimiz AB Liderler Zirvesi'nde sayıları üç olan bu ülkelerin giderek çoğalacağını söyleyen Orban, "Avrupa genelinde savaş yanlısı elitlere karşı toplumsal hareketlerde hızlı bir büyüme var" şeklinde konuştu.

Orban, "Ukraynalılar, dün ya da önceki gün, önümüzdeki yıllar için askeri harcamalar hariç 800 milyar euro istediklerini açıkladılar. Oysa Avrupa ekonomisi aşağıya doğru gidiyor. Bunu kim öderse, kendi halkını iflasa sürükler. İnsanlar buna asla razı olmaz. Er ya da geç, buna karşı bir toplumsal hareket doğar. Bunun işaretlerini şimdiden görüyorum" ifadelerine yer verdi.

"Brüksel, savaşa ilerlemeye karar verdi"

Avrupa'da savaşa dair bir karar olduğunu ifade eden Orban, "Brüksel'de fiilen savaş kabinesi toplantıları yapıyoruz. Savaşa gidecekler. 'Savaşı kaybetmek istemiyoruz' diyorlar. Paralarını geri almak istiyorlar. Bunu yapmanın tek yolu ise Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kazanması. Bu da onların bu işe katılması gerektiği anlamına geliyor. ve katılımın kapsamı sürekli artıyor" dedi.

"Macaristan'da 2026 seçimi, savaştan önceki son seçim olacak"

Macaristan'da nisan ayında yapılması planlanan parlamento seçimlerine gönderme yapan Orban, "Brüksel'de ülkeleri savaş yoluna sokan bir güç merkezi var. 2026, Macaristan'da savaştan önceki son seçim olacak. 2026'da seçeceğimiz hükümet, savaş mı barış mı olacağına karar verecek" dedi.

"Savaşı önlemenin tek yolu, Rusya-ABD anlaşması"

Orban, "ABD ile Rusya'nın anlaştığını görmezsek, savaş baskısı artacak. Bizim üzerinde çalıştığımız şey de bu. Çünkü savaşı önlemenin tek yolu, Rusya-Ukrayna anlaşması değil, Rusya-Amerika anlaşmasıdır. Bu olursa, savaş riski radikal bir şekilde azalır" dedi.

"AB'den ayrılmak mantıklı bir karar olmaz"

Basın toplantısında Macaristan'ın İngiltere gibi AB'den ayrılmayı düşünüp düşünmediği yönündeki bir soruya ise Orban, "Bunun mantıklı bir karar olacağını sanmıyorum. Eğer İngiltere kadar büyük bir ülke olsaydık, nükleer silahlarımız olsaydı, Avrupa kadar bir GSYH'ye sahip olsaydı, 60 milyon kadar bir nüfusumuz olsaydı. O zaman belki deneyebilirdik. Ama bizde bunlar yok" cevabını verdi. - BUDAPEŞTE