Haberler

Macaristan Başbakanı Orban, Trump ile Görüşecek

Macaristan Başbakanı Orban, Trump ile Görüşecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 7 Kasım'da Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşerek enerji, savunma sanayi, ekonomi ve finans konularında iş birliği anlaşmaları imzalayacak. Görüşmede Ukrayna'daki barış süreci de ele alınacak.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın 7 Kasım'da Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceği ni açıklandı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Özel Kalemi Gergely Gulyas düzenlediği basın toplantısında, Orban'ın 7 Kasım'da Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceğini duyurdu. Gulyas, Orban ve Trump'ın enerji, savunma sanayi, ekonomi ve finans alanlarında da iş birliği anlaşmaları imzalayacağını belirterek, "Bunların bir kısmı zaten müzakere edildi, bir kısmıyla ilgili görüşmeler ise devam ediyor" dedi. Gulyas, ABD'nin Rus petrolüne uyguladığı yaptırımların Macaristan'ın petrol ithalatını doğrudan etkilemediğini, ancak Orban'ın yaptırımlardan muafiyet talebinde bulunacağını belirtti. Gulyas ayrıca, Orban ile Trump'ın Ukrayna'da barış sağlanması amacıyla Trump ile Putin arasında zirve düzenlenmesi yönünde bir planı görüşebileceklerini söyleyerek, "Bu görüşme aynı zamanda iki devlet başkanına, ABD-Rusya görüşmesi ve bu görüşme aracılığıyla Rusya-Ukrayna barış anlaşması için yol haritasını belirleme fırsatı sunuyor" dedi.

Çıkmaza giren Trump-Putin görüşmesi

Trump, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi amacıyla bu ay Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de görüşeceğini açıklamış, ancak yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle görüşme ileri bir tarihe ertelenmişti. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Almanya Başbakanı Merz, Ankara'da: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz

Almanya Başbakanı'ndan Erdoğan'a AB teklifi! Fikrini açık açık söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum
Almanya Başbakanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun?

Sakin başlayan mülakatta tansiyonun yükseldiği an: Görmüyor musun?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sudan'da kadın doğum hastanesine saldırı: 460 kişi hayatını kaybetti

Sudan'da kadın doğum hastanesine saldırı: 460 kişi hayatını kaybetti
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Çöken binada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı

Faciada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı
Partisi sandıktan birinci çıktı! Rob Jetten ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir

Partisi birinci çıktı! Ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir
Sudan'da kadın doğum hastanesine saldırı: 460 kişi hayatını kaybetti

Sudan'da kadın doğum hastanesine saldırı: 460 kişi hayatını kaybetti
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Türkiye Petrolleri'ne operasyon! 3 yönetici tutuklandı, patron firari

Türkiye Petrolleri'ne operasyon! 3 yönetici tutuklandı, patron firari
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal

Tasma takıp sokakta gezdirdi! Kullandığı ifadeler de mide bulandırdı
Türkiye'yi sarsan faciada can veren minik Doğa, Grand Kartal Otel sahipleriyle aynı karede

Yürek yakan kare! Minik Doğa, ölümüne neden olanlarla aynı karede
Türkiye'nin gözü bu maçlarda! İşte dev derbileri yönetecek hakemler

Bahis skandalının gölgesinde oynanacak iki derbiye sürpriz atama
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Gülşen, sahneye para atan hayranına kızdı: Üzerinde Atatürk var

Sahneye para atanları fırçaladı: Üzerinde Atatürk var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.