Londra Belediye Başkanı: İngiltere-Çin İşbirliği Dünya İçin Daha Yeşil Bir Geleceğin İnşa Edilmesine Yardımcı Olacak

LONDRA, 8 Nisan (Xinhua) — İngiltere'nin başkenti Londra'nın Lord Belediye Başkanı Vincent Keaveny, Çin ile İngiltere arasındaki, özellikle finans alanındaki işbirliğinin tüm dünya için daha yeşil bir geleceğe geçişi hızlandırmaya yardımcı olabileceğini söyledi.

Keaveny, Xinhua'ya verdiği yakın tarihli bir yazılı röportajda, "Çinli firmalarla son birkaç yılda yaptığımız çalışmalarda iklim değişikliği her zamankinden daha fazla öne çıktı ve Çin iklim değişikliğinin ve emisyonlarını azaltma ihtiyacının son derece farkında" dedi. "Ülkenin büyümeyi dengelemek ve fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmak için yürüyeceği yol zor, ancak bunu başarabileceğine eminim" diyen Keaveny, "Bunu, COP26'nın ardından süratle devam eden İngiltere-Çin Yeşil Finans Görev Gücü'ndeki Çinli ortaklarla yaptığımız çalışmalardan çok iyi biliyoruz" dedi.

Piyasa cephesinde Keaveny, birçok Çinli kurumun sürdürülebilir tahvilleri listelemek için Londra Menkul Kıymetler Borsası tarafından sunulan platformu kullandığını kaydetti. "Çin finans kurumlarından yeşil gündemi destekleyen güçlü taahhütler gördük" diyen Keaveny, "İngiltere'de ya da karşılıklı olarak yeşil yatırımın desteklenmesinde Çin finans kurumlarıyla çalışma fırsatlarını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Xinhua'ya, Çin ve İngiltere'nin yeşil finans konusunda uzun süredir devam eden bir ortaklığı tecrübe ettiğini belirten Belediye Başkanı, iki ülkenin 2016 yılında G20 Yeşil Finans Çalışma Grubuna eş başkanlık ettiğini ve bu İngiltere-Çin ortaklığının "o zamandan bu yana önemli ölçüde büyüdüğünü" sözlerine ekledi.

Keaveny'ye göre, 2017 yılında kurulan İngiltere-Çin Yeşil Finans Görev Gücü, Londra Şehri Şirketi ve Çin Yeşil Finans Komitesi tarafından yönetiliyor ve o zamandan bu yana birçok işi hayata geçirdi.

Belediye başkanı, yıllar boyunca görev gücünün, Çinli ve İngiliz yatırımcılar için yeşil Kuşak ve Yol yatırımlarına ilişkin gönüllü politikalar üzerindeki tartışmalara ve Çin ve İngiltere'de yeşil varlık menkul kıymetleştirmesini teşvik etmeye yönelik önlemlere ilişkin araştırmalara öncülük ettiğini, her iki ülkedeki finans firmalarının İklimle ilgili Mali Açıklamalara ilişkin Görev Gücü tavsiyelerine uygun olarak çevresel bilgilerin açıklanmasına ilişkin pilot projeler yürüttüğünü ve her iki piyasadaki yatırım yönetimi endüstrisini daha fazla sürdürülebilir varlık tahsis etmeye teşvik ettiğini söyledi.

Yeşil finansın yanı sıra Keaveny, Londra'nın dünyanın önde gelen offshore RMB ticaret merkezi haline gelmesinden dolayı Çin'in dışa açılımı hakkında da görüşünü açıkladı.

Keaveny, "Çin'in 1978'de dünyaya açılmasından bu yana RMB para biriminin önemi de arttı. Para biriminin 2016'da Dünya Bankası SDR sepetine dahil edilmesi büyük bir adımdı" dedi. "Uzun vadede, çok az kişi RMB'nin dünya sahnesinde daha önemli bir oyuncu olmaya hazır olduğunu inkar edecek" diyen Keaveny, "Büyük Çin dışındaki en büyük RMB offshore takas merkezi olan Londra, burada RMB işini büyütmeye devam edecek" dedi.

Artan sayıda Çinli finansal ve profesyonel hizmet firmasının, başta Londra olmak üzere İngiltere'de bulunduğunu belirten Keaveny, Çin ile İngiltere arasındaki ekonomik bağlantıların 100.000'den fazla İngiliz işini desteklediğini söyledi.

Belediye başkanına göre, Shanghai-Londra Borsa Bağlantısı ikili işbirliğinde önemli bir rol oynadı. Keaveny Xinhua'ya, "Büyük Çin dışında RMB için önde gelen offshore merkeziyiz ve ayrıca kısmen Londra-Shanghai Borsa Bağlantısı sayesinde sermaye artırmak isteyen Çinli firmalar için tercih edilen bir yeriz" dedi.

"Shanghai-Londra Borsa Bağlantısı, son yıllarda en çok beklenen ikili girişimlerden biriydi, İngiltere-Çin mali işbirliğini derinleştirdi ve Çin'in sermaye piyasalarına erişimini genişletti" diyen Keaveny, "Dört Çinli firmanın listelenmesi memnuniyetle karşılandı. Her iki taraftan da daha fazla firmanın kaydolduğunu görmek istiyorum" dedi. Keaveny sözlerini şu şekilde tamamladı: "Dünyanın en büyük sermaye piyasalarından biriyle dünyanın en uluslararası finans merkezlerinden birini birbirine bağlamak, İngiltere, Çin ve daha geniş anlamda küresel ekonomi için iyi bir haber. Bu, küresel yatırımcılar artık Londra yoluyla Çin'in büyümesinden faydalanabilirken, İngiltere'de borsaya kayıtlı şirketlerin Çinli yatırımcılara doğrudan erişebileceği anlamına geliyor".

Xinhua / Politika