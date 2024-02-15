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Kuveyt Emiri Parlamentoyu Feshetti

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Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmad el-Cabir es-Sabah, yayınladığı kararname ile parlamentoyu anayasayı ihlal etmekle suçlayarak feshetti. Siyasi kriz patlak verdi.

Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmad el-Cabir es-Sabah, yayınladığı kararname ile parlamentoyu anayasayı ihlal etmekle suçlayarak feshetti.

Kuveyt'te siyasi kriz patlak verdi. Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmad el-Cabir es-Sabah, yayınladığı kararname ile parlamentoyu feshetti. Kararnamede, parlamento, "saldırgan ve uygunsuz" bir dil kullanmak da dahil olmak üzere anayasayı ihlal etmekle suçlandı.

Söz konusu kararname, bakanların dün milletvekili Abdul Karim al-Kandari'nin yaptığı konuşmayı emire hakaret olarak yorumlamalarının ardından parlamento oturumunu boykot etmesi sonrası geldi.

Kuveyt, 1962'den beri yürürlükte olan parlamenter sisteme rağmen es-Sabah ailesi tarafından kurulan kabineler ile seçilmiş milletvekilleri arasında sürekli anlaşmazlıklar yaşıyor. Anlaşmazlıklar, milletvekillerinin ekonomiyi çeşitlendirecek reformları hayata geçirmesini engellerken, tekrarlanan bütçe açıkları ve yabancı yatırımlarında gerilemeye neden oluyor. - KUVEYT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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