Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahya politika haberleri | Gediz'de "Minik Ayaklar Üşümesin, Veren El Alan Eli Görmesin" sosyal sorumluluk projesi

Politika Haberleri

Kütahya politika haberleri | Gediz'de 'Minik Ayaklar Üşümesin, Veren El Alan Eli Görmesin' sosyal sorumluluk projesi

Kütahya haberi... Kütahya'nın Gediz İlçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ilçe başkanlığı "Minik Ayaklar Üşümesin, Veren El Alan Eli Görmesin" projesini başlattı.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ilçe başkanlığı "Minik Ayaklar Üşümesin, Veren El Alan Eli Görmesin" projesini başlattı.

Sosyal Sorumluluk Projesi çerçevesinde Gediz'de bulunan tüm okullarda maddi durumu olmayan öğrenciler için ayakkabı hediye kuponu dağıtan MHP Gediz İlçe Başkanlığı 300 öğrencinin ayakkabı almasını sağladı.

İlçe Merkezinde 18 okul, köy ve beldelerde 30 okulda hediye kuponlarını okul müdürlerine teslim ettiklerini belirten MHP Gediz İlçe Başkanı Necdet Akel; "Maddi durumu olmayan öğrencilerimize ve ailelerimize destek olmak istedik. Amacımız yaklaşan kış öncesi öğrencilerimizin eksikliklerini bir nebze de olsa giderebilmek. Bizler sosyal sorumluluk adına öğrencilerimize elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Projemize destek veren başta Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'a, Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç'a, Belediye başkanlarımıza, Meclis ve İl genel Meclis üyelerimiz olmak üzere destek veren kıymetli işadamlarımıza, esnaflarımıza, halkımıza ve bu organizasyonu planlayan yönetim kurulu üyelerime sonsuz şükranlarımı sunarım" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Hisarcık Kütahya Gediz Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title