Kütahya'da Aile Haftası etkinlikleri düzenlendi

Kütahya'da Aile Haftası etkinlikleri kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Ailemiz, İstikbalimiz" sloganıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Yürüyüşe Kütahya'daki kurum müdürleri ve personelleri ile Kütahyalı vatandaşlar katıldı. Ellerinde yazılı dövizler ve bayraklarla yürüyüşe katılan vatandaşlar, Karagöz Cami'den Zafer Meydanına doğru yürüdü.

Zafer Meydanında basın açıklaması yapan Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu, "Birleşmiş Milletler 15 Mayıs gününü 1993 yılında aile günü ve içinde bulunduğu haftayı aile haftası olarak belirlemiş ve 1994 yılından itibaren bu şekilde farkındalık etkinlikleriyle anılmaya devam etmiş. Bizde Bakanlığımızın talimatlarıyla illerimizde bu farkındalık faaliyetlerini icra ediyoruz. Bugün de bu yürüyüşümüz, 81 ilde eş zamanlı olarak farkındalık için planlandı. Bunun dışında ilimizde planladığımız başka faaliyetlerimizde söz konusu. Bir aile ormanı etkinliğimiz olacak. Bir aile ormanı oluşturacağız. Yine Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile birlikte aile içi iletişim ve aileyi desteklemekle ilgili bir panelimiz gerçekleşti. Bunun dışında medyada bakanlığımızın, il müdürlüğümüzün hizmetlerinin tanıtımı yönünde programlarımız, sosyal medya paylaşımlarımız var. Ailemiz, istikbalimiz diyerek çalışmalarımızı yürütmeye devam ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA