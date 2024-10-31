Okan Buruk, Pep Guardiola'yı bile solladı

Son iki yılın şampiyonu Galatasaray, bu sezon da yoluna doludizgin devam ediyor. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, ligde aldığı sonuçlarla büyük bir başarıya imza attı.

PUAN ORTALAMASIYLA AVRUPA'DA ZİRVEDE

Takımın başında üçüncü sezonunu geçiren genç teknik adam, Avrupa'nın puan ortalaması en yüksek teknik adamı oldu. Cimbom, Buruk yönetiminde 84 maça çıktı ve bu süreçte 70 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 yenilgi alan Galatasaray, 218 puan topladı.Başarılı çalıştırıcının puan ortalaması ise maç başına 2.59 oldu.

GUARDIOLA'YI BİLE SOLLADI

Türkiye ve Avrupa'nın 10 büyük ligi baz alındığında Buruk'tan iyisi yok. Bayern Münih'i çalıştırdığı dönemde 102 lig maçında 257 puan toplayan Pep Guardiola, 2.52 ortalama yakalamıştı. İspanyol hocanın, Barcelona'nın başında olduğu dönemdeki ortalaması ise 2.45'ti. Bu alanda üçüncü sırada yer alan isim ise, Manchester United'ın geçtiğimiz günlerde görevine son verdiği Erik ten Hag. 54 yaşındaki teknik adam, Ajax'ı çalıştırırken 2.45'lik ortalama elde etmişti.