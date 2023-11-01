Kosova Polisi Özel Müdahale Birimi, Başbakanlık Önünde Eylem Yaptı

Kosova polisinin özel müdahale birimi, risk ödeneği taleplerini dile getirmek amacıyla Başbakanlık önünde eylem yaptı. Polisler, risk ödeneğinin artırılmasını ve ek ödeneklerin verilmesini talep etti.

Kosova polisinin özel müdahale birimi, risk ödeneği taleplerini dile getirmek amacıyla Başbakanlık önünde eylem yaptı.

Başkent Priştine'deki Başbakanlık binası önünde toplanan üniformalı ve yüzü maskeli polisler, burada bir süre bekledikten sonra bildiriyle taleplerini duyurdu.

Bildiriyi okuyan temsilci, risk ödeneğinin temel maaşın yüzde 50'si oranında belirlenmesini ve belirli çalışma koşullarına göre ek ödenekler yapılmasını talep ettiklerini belirtti.

Yakın zamanda Kosova Başbakanı Albin Kurti ile bir araya gelmeyi umduklarını söyleyen temsilci, şu ifadeleri kullandı:

"Onurumuzla oynamayın, ailelerimizin duygularıyla oynamayın. Geçmişte birçok kez, en son da (Kosova'nın kuzeyinde yaşanan saldırı sırasında) 24 Eylül'de terör örgütünün etkisiz hale getirilmesinde kendimizi kanıtladık. Bu nedenle önümüze çıkan engellere, zorluklara rağmen geri adım atmıyoruz. Bu nedenle risk ödeneği için duyurulan öneriyi incelemenizi ve taleplerimizi dikkate almanızı rica ediyoruz."

Temsilci, taleplerinin karşılanmaması halinde protestolarını sürdüreceklerini aktardı.

Tehlikeli bölgelerde görevli polislere risk ödeneği tahsis edilmişti

Kosova hükümeti, 27 Ekim'de aldığı kararla özellikle tehlikeli bölgelerde görev yapan polislere risk ödeneği tahsis etmişti. Ödenekler, polisler tarafından yetersiz bulunmuştu.

"Kosova polisinin en elit birimi" olan özel müdahale birimi; terörle mücadele, ulusal güvenliğin tehdit edildiği durumlar, rehinlerin serbest bırakılması ve patlayıcı ile bomba tehditleriyle mücadele konusunda uzman polislerden oluşuyor.

Birim, genellikle Kosova'nın kuzeyindeki riskli operasyonlarda görev alıyor.