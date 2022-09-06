Konya haberi: Karatay'da yol çalışmaları devam ediyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, yürüttüğü yol genişletme, yenileme ve soğuk asfalt çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Karatay Belediyesinin yürüttüğü yol genişletme ve yenileme çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 12 kilometre uzunluğundaki yol düzenleme ve genişletme çalışmalarının tamamlanmasıyla bağlantı yolunun genişliği 8 metreye çıkarılmış oldu. Yapılan çalışmalarla söz konusu yol, artık çok daha konforlu ve güvenli bir hale geldi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, Karatay'ın dört bir yanında yol genişletme, asfalt ve zemin iyileştirme, yol onarım çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini söyledi. Karatay'ın tüm bölgelerinde ulaşımı rahatlatmak adına çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiğini aktaran Başkan Kılca, "Mahallelerimizin hangi hizmete ihtiyacı varsa onu gerekli planlamaların ardından yerine getiriyoruz. Bu çerçevesinde 2022 yılı planlamalarımız içerisinde yer alan Karakaya-Göçü-Adana çevre yolu bağlantısında 12 kilometrelik bir alanda yol genişletme, zemin iyileştirme, yenileme ve soğuk asfalt çalışmalarımızı tamamladık. Çalışmaların tamamlanmasıyla hemşehrilerimizin çok daha rahat, konforlu ve güvenli ulaşım yapmalarına katkıda bulunmuş oluyoruz. 12 kilometrelik bir alanda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızın bütün Karataylı hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Karatayımızın geleceği, vatandaşlarımızın mutluluğu için tüm ekiplerimizle sahada olmayı sürdüreceğiz" dedi. - KONYA