Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Üzümlü Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beyşehir ilçesi Üzümlü Mahallesi'nde düzenlenen dayanışma programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, büyükşehir belediyesi olarak görev aldıkları günden itibaren tüm ilçelerde olduğu gibi Beyşehir'de, Üzümlü'de de önemli çalışmalar yürüttüklerini hatırlatarak, "Özellikle arıtma tesisinin yapılması herhalde Üzümlü için en elzem işlerden birisiydi. Tamamlandı ve hayata geçti. Diğer işleri de belediye başkanımızla birlikte koordineli şekilde yapmaya devam ediyoruz. Bizler bunları yaparken aslında ne yaparsak yapalım sizin yaptığınızın karşılığını vermiş olamayız. Çünkü Üzümlü'nün diğer beldelerden bir farkı var. Burada, üreten kahraman insanlar var. Memleketimize çok önemli bir katkı sağlıyorsunuz. İstihdam oluşturuyorsunuz. İhracat yapıyorsunuz. Sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Her zaman sizlerin yanınızdayız. Rabbim birlik ve beraberliğimizi artırsın" ifadelerini kullandı.

da programın birliğe ve beraberliğe hayırlar getirmesini temenni etti. Programa; Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Sami Şahin, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Recep Elkin, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Başkan Altay, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış ve beraberindekiler Üzümlü'de bir silah fabrikasında da incelemelerde bulundu. - KONYA