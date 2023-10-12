Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Görüşülmeye Başlandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesine başlandı. Kanun teklifiyle turizm sektörünün önemi vurgulanırken, turizmin milli gelirin arttırılmasına, yeni istihdam imkanları oluşturulmasına ve ülkenin ekonomisinin büyümesine katkı sağladığı belirtildi.

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesine başlandı. Komisyonda konuşan CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Grup Sözcüsü Rahmi Aşkın Türeli, bir teklifin yine 'torba' yasa olarak Meclise geldiğini belirterek, bu yasama sisteminin son derece yanlış olduğunu savundu. Türeli şu ifadelere yer verdi:

"Bu kanun torba kanunu. Hani geçen sefer görüştük, hatırlıyorsunuz, Meclis açıldıktan sonra sayın başkan bir dahakine kanun gelmeyecekti. Konuya ilişkin olarak bir mutabakat sağladığımızı düşündük. Diyor ki bu; kanunun amacı bütün kanunu söylüyor tabii ki. Konutların gerçek ve tüzel kişilere turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemelidir. Diğer kanunlarda çerçeve kanunu olarak gelen maddeler burada yok. Kanun amaç ve karşılama içinde değil bir kere. Kanun kendi içinde son derece ciddi çelişki içeriyor, istikrarsızlık taşıyor. Hani şu olabilir. Bir kod kanunu olur. Gelir bütünlüğü içinde gerçekten ilk altı ve geçit ilk yedi madde bir kod kanunu. Tamamen bir amaçla burada konutların turizm amaçlı kiralanmasını öneriyor."

"Turizm sektörü, sürekli istihdam oluşturan ve teknolojik istihdam üzerinde olumsuz etkinin en az olduğu sektördür"

Kanun teklifini sunmak üzere söz alan AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ise, turizmin milli gelirin arttırılmasına, yeni istihdam imkanları oluşturulmasına, ödemeler dengesinin sağlanmasından ülkenin döviz gelirlerinin artmasına ve doğal olarak ülkenin ekonomisinin büyümesine katkı sağlayan en önemli sektörlerden biri olduğunun altını çizdi. Kaya, "Ülkemiz gibi turistik açıdan güçlü potansiyele sahip ülkelerin kalkınmasına başvurdukları en önemli sektörlerden bir tanesi de turizmdir. Ülkemizde 50'den fazla iş kollarıyla doğrudan ilişkisi bulunan ve bacasız fabrika olarak adlandırılan turizm sektörü, sürekli istihdam oluşturan ve teknolojik istihdam üzerinde olumsuz etkisinin en az olduğu sektördür. Bunun yanı sıra Orta Vadeli Program'da da turizm yerlerinin cari açığın azalmasında önemli özellikleri vurgulanmıştır" diye konuştu.

"2023 yılının Ocak ve Ağustos dönemi ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı 3,4 milyon kişi olarak gerçekleşmiştir"

Kaya, Türkiye'nin 2018 yılından bu yana turizmde başarısını arttırmaya devam ettiğini sözlerine ekleyerek, "2018 yılında 46 milyon, 2019 yılında 52 milyon ziyaretçi ülkemizde ağırlanmıştır. 2020 yılında ise toplam 58 milyon misafir ağırlamayı hedeflemekteyken, pandemi nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de turizm hareketlerinde bir daralma yaşanmış. Pandemi koşullarına ve ülkeler arası seyahat kısıtlamalarına rağmen 2021 yılında gelen ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 88,08 artış göstererek 30 milyon kişi olmuştur. 2022 yılında ise bir önceki yıla göre yüzde 71,1 artış göstererek 51,4 milyon kişi olmuştur. 2023 yılının Ocak ve Ağustos dönemi ise ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,95 artışla 33,4 milyon kişi olarak gerçekleşmiştir" dedi. - ANKARA