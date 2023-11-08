Kırıkkale'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 4 Zanlı Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, ruhsatsız 4 tabanca, 4 şarjör ve 52 fişek ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince ruhsatsız 4 tabanca, 4 şarjör ve 52 fişek ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna Muhalefet" suçunu önlemeye yönelik çalışma kapsamında 4 adreste arama yaptı.

Yapılan aramalarda, ruhsatsız 4 tabanca, 4 şarjör ve 52 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.