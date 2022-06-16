Kılıçdaroğlu: Türkiye'ye demokrasiyi getirmek zorundayız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz '6'lı masa' diyoruz. Bazen Türkiye masası, demokrasi masası, milletin masası. Adı neyse bizi birleştiren tek bir konu var; bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirmek. Türkiye'ye demokrasiyi getirmek zorundayız" dedi.

Türk Demokrasi Vakfı tarafından Ankara'da düzenlenen 'Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden' konulu toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katıldı.

Türkiye'nin ayrıştığını ve bundan dolayı tehlikeli bir mecraya doğru gittiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Biz '6'lı masa' diyoruz. Bazen Türkiye masası, demokrasi masası, milletin masası. Adı neyse bizi birleştiren tek bir konu var; bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirmek. Her birimiz ayrı partiyiz. Her birimizin programları farklı; ama ülke bu haldeyken meseleyi bir parti meselesi olmasının ötesinde artık mesele bir Türkiye meselesi haline gelmiştir. Türkiye'ye demokrasiyi getirmek zorundayız. Birlikte getirmek zorundayız. Beraber getirmek zorundayız. Ondan sonra demokrasi gelir, kurallar oturur, taşlar yerine oturur, elbette ki her parti kendi görüşünü, kendi düşüncesini bir şekliyle ifade edecektir. Halk kime teveccüh ederse o iktidar olacaktır. Bu yoldayız" diye konuştu.