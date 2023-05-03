Kılıçdaroğlu: Tank palet fabrikasını Katar ordusundan alacağım (2)

'DEMOKRASİDEN YANA OY KULLANACAĞIZ'

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Demokrat Parti Genel Başkanı Güntekin Uysal, Sinop'taki programın ardından Ordulularla buluştu. Milletvekilinin tanıtımının ardından halka hitap eden Kılıçdaroğlu, hayatının son anına kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni çağdaş uygarlığa ulaştırmak için çalışacağını söyledi. Konuşmasının başında gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, ülkenin geleceğinin gençlere bağlı olduğunu belirterek, "Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu Türkiye'yi, onun düşlediği güzel çağdaş uygarlığa, iyi çağdaş uygarlığa hep birlikte ulaştıracağız ve bunun mücadelesini vereceğiz. Kurtarma beraber olacak, birlikte. El ele ve kol kola. Gençler önce size sesleneyim; önümüzdeki süreç içerisinde Türkiye'nin kaderini değiştirecek olanlar sizlersiniz. İlk kez sandığa gidip oy kullanacak olan sizler, bütün umudum bu ülkenin geleceği size bağlı. Beraber, birlikte gideceğiz sandığa ve oyumuzu kullanacağız. Demokrasiden yana oy kullanacağız. Alın terinden yana oy kullanacağız. Türkiye için oy kullanacağız. Evlatlarımız, torunlarımız için oy kullanacağız ve bir otoriter yönetimi değiştireceğiz" dedi.

Ordu mitinginde konuşan DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ise "Birilerinin Türk milletine deli gömleği giydirme teşebbüslerine karşı ördüğü duvarları yıkıp atacağız. Alışmış onlar söyleyecek söz bitmiş, siyaseti kimliklere hapsetmeye çalışıyorlar. Oysa biz Türkiye'nin geldiği noktada tarihi geriye doğru akıtamayız. Bunlar istiyor ki; tarihi geriye doğru akıtalım. Sırtını dayayacaklarına bu büyük geçmişe, sırtını döndüler. Şimdi neresinden baksanız evin yolunu bulamıyorlar. Suriye'de attıkları yanlış adımın neticesinde PKK devleti kurulur hale gelmiş, bu yanlışın bedelini muhalefete yüklemeye çalışıyor beyefendiler. Siz yaptınız. Milyonlarca sığınmacıyı mazlum milletlere her daim bağrını açmış Türk milleti, yüreğine basmak zorunda kaldı. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir devlet, hiçbir millet bunu başarabilme imkanı yoktur. Bunu Türk milleti başardı. O açıdan bir karar anına yaklaşıyoruz. Bu karar anında yarınlarımız için 21 yıldır adeta bir parti olmaktan çıkmış organize bir şebekeye dönüşmüş bu siyasi iktidardan kurtarmak mecburiyetindeyiz. Hani geçmişte partiler kapatılırdı. Şimdi namuslu bir hukukçu olsa bu iktidarı yolsuzların odağı olmaktan kapatırdı" açıklamasında bulundu.

Mustafa KIRLAK/ORDU,