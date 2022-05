Kılıçdaroğlu kürsüde esip gürledi: Yemek gelmedi diye sandığı terk edeni derhal partiden atacaksınız - Haberler

CHP Ankara İl Başkanlığı, bir otelde "İktidar yolunda dayanışma yemeği" düzenledi. Dayanışma yemeğine; CHP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın, Bülent Kuşoğlu, Seyit Torun, Veli Ağbaba, Bülent Tezcan; CHP Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç ve Engin Altay; CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ve CHP milletvekilleri katıldı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Vedat Bulut da davetliler arasındaydı.

SLOGANLAR EŞLİĞİNDE KÜRSÜYE GELDİ

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı'nın açılış konuşması sonrasında, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Çankaya Köşkü'ne ilişkin beş dakikalık mini bir belgesel gösterimi yapıldı. Belgesel gösteriminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'ndeki görüntüleri alkış aldı. Partililer, "Hak, hukuk, adalet" sloganı attı. Kılıçdaroğlu, konuşmasına; belgeselde kullanılan "Çankaya seni bekliyor" ifadelerine atıf yaparak başladı.

"ÖNEMLİ OLAN ZOR OLANI BAŞARMAKTIR"

CHP'lilerin omuzlarında ağır bir yük olduğunu belirten Kılıçdaroğlu," Eğer yargı, yargı olmaktan çıkmışsa, yasama organı bir kişinin iradesi ile el kaldırıp, indirir hale gelmişse; yürütme organı yasamayı ve yargıyı ipotek altına almışsa, rehin tutuyorsa; ciddi bir sorun vardır. Adalet yok demektir. Masum insanlar, aydınlar hapishanelerde ise yasaklar sürekli getiriliyorsa, il başkanlarına cezalar getiriliyor ise hepimizin düşünmesi lazım. Bu ülkeye özgürlüğü, demokrasiyi, helalleşmeyi, siyasette ahlakı; kimlik, inanç, yaşam tarzı farkı gözetmeksizin beraber yaşama anlayışını getireceğiz. O zaman CHP gerçek anlamda halkın partisi olacaktır. Görevimiz ağır. Ama önemli olan kolay işi başarmak değil, zor işi başarmaktır. Her birimizin omuzlarında ağır yük var. Kabul etseniz de etmeseniz de… Ben CHP'liyim diye çıktığınız andan itibaren, omuzlarınızdaki ağır yükü hissetmek zorundasınız. Sade vatandaş olarak geziyorsanız, bir şey demem. Ama CHP'liyim, böylesine köklü bir partinin üyesiyim diyorsanız, ciddi bir sorumluluğunuz var demektir" dedi.

"KISIR TARTIŞMALARA GİRMEYİN"

Kılıçdaroğlu, "Her birimiz o sorumluluk içinde hareket etmek zorundayız. Sorumluluğumuz, bireysel sorunlarımızı çözmek değildir. Toplumsal sorunları çözmektir. Her alanda sorun var. Ama her alanda da çözüm var. Umutsuz değiliz. Umutsuzluk söylemi bizim kitabımızda yoktur. Biz, umudu büyütmek ve yeşertmek zorundayız. ve beraber, birlikte olmak, kucaklaşmak zorundayız. Kısır tartışmalar… Kesinlikle bundan vazgeçin. Buna asla izin vermeyin. Memleketin bu kadar sorunu varken kısır tartışma mı olur? Sorunları bilmek ve çözmek konusundaki güçlü iradeyi ortaya koyarsak, toplum her kesiminden destek görürüz. Toplum, kollarını açmış bekliyor. Ama biz aklımızla, mantığımızla o insanlarla kucaklaşmak zorundayız" diye konuştu.

"DERHAL PARTİDEN ATILMALARI LAZIM"

CHP liderinin satır başlıkları arasında 2023 seçimleri de vardı. Sandıkta görev alacaklara seslenen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Sandık güvenliği. Seçime gideceğiz. Sandıkta görevli kişi, 'dışarı çıkıp, sigara içeceğim.' Hayır, o gün sigara içmeyecek. 'Bana yemek gelmedi ben burayı terk ediyorum.' Derhal partiden atılması lazım. Bir yemek yemedin diye sandık mı terk edilir? İl, ilçe başkanları görevlerini tam yapacak. Bundan 4-5 yıl önce bir seçim sonrası. Kaç arkadaşımız, sandık görevlisi olduğu halde, sandık başında olmamış ve imzası yok? 10 bini aşkın. Olabilir cenazesi olabilir, hastaneye yatmış olabilir. Sorunu olmayanların tamamını partiden attık. Onlar partili değil. Seçim sandığında görevli olan arkadaşların, nasıl bir görev üstlendiklerinin farkına varmaları lazım."