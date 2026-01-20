Haberler

AK Parti'li Cıngı, Kayseri Sera OSB'nin 1500 kişiye istihdam sağlayacağını söyledi

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin 1500 kişilik istihdam sağlayacağını ve bu istihdamın büyük kısmının kadınlara yönelik olacağını açıkladı. OSB, şehrin tarım ve hayvancılık alanındaki potansiyelini artırmayı hedefliyor.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) ile 1500 kişiye istihdam sağlanmasının planlandığını belirtti.

Cıngı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kayseri'yi güçlü bir "tarım ve hayvancılık şehri" olarak nitelendirdi.

Kentin 2024 yılı verilerine göre 621 bin 858 hektar ekili alanla Türkiye 5'incisi olduğunu, hayvansal üretimde de ilk on şehir arasında yer aldığını ifade eden Cıngı, OSB'ye ciddi bir yatırım yapıldığını söyleyerek, şehirdeki ürün çeşitliliğini arttırmak, ihracatı daha üst sıralara getirmek, istihdamı arttırmak istediklerini belirtti.

Kayseri Sera OSB'nin uluslararası gıda güvenliğine katkı sağlamak amacıyla mesafe katettiğini ifade eden Cıngı, "Elektrik, yol, kanalizasyon, içme suyu gibi hizmetler Bakanlığımız tarafından Kayseri Sera OSB'ye yapılıyor. Ziraat erbabımızın sadece kendi ürününe doğru ve kaliteli bir şekilde, en fazla rekolteyi elde edebilecek usullerle üretim yapmasına vesile oluyor." dedi.

Cıngı, Kayseri Sera OSB'nin 1 milyon 250 bin metrekarelik bir alana yayıldığını, bu alanda 25 bin ile 56 bin metrekare arasında değişen 34 sera parseli ile 5 bin ile 25 bin metrekare arasında değişen 9 sanayi parseli bulunduğunu söyledi.

Sera OSB'de 1500 kişilik istihdam sağlanmasının planlandığını belirten Cıngı, "Bu istihdamın da yüzde 75'i özellikle o bölgedeki kadın istihdamını getirecek. Sera OSB, hem bölgesel kalkınmaya, hem şehrimizin tarım sektöründe adını daha fazla duyurmasına vesile olacak önemli bir yatırım olacak." dedi.

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
