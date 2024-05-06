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Karşıyaka Belediyesi Nikah Salonunda Dua Yasağı Tartışması

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AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Karşıyaka Belediyesi nikah dairesinde nikah öncesinde dua okunmasına izin verilmemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. İnan, bu durumu eleştirerek, ezan ve dua konusunda yaşanan sorunun genetik bir mesele olduğunu ifade etti. Ayrıca, CHP İzmir milletvekillerine de seslenerek, sessiz kalmalarını eleştirdi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Karşıyaka Belediyesi nikah dairesinde nikah öncesinde dua okunmasına izin verilmemesine ilişkin, "Ezanımız daim bayrağımız hakim duamız halistir." ifadesini kullandı.

İnan yaptığı yazılı açıklamada, Karşıyaka Belediyesine ait nikah salonunda gerçekleşen ve sosyal medyaya düşen videoda bir aileye kendi nikahlarında dua edilmesine müsaade edilmediğini, dua eden kişinin elinden nikah memurunun mikrofonu aldığını ve mikrofonsuz duaya devam edildiğinde ise müzik açılarak duanın sesinin bastırıldığının görüldüğünü belirtti.

İnan, "Bu millete Ezan-ı Muhammediyi çok görenlerin Allah'a dua edenlerle ve edilmesiyle olan sorununun genetik bir mesele olduğunun farkındayız. Kusura bakmayınız millete alerjik beyler ve bayanlar rahatsızlık vermeye devam edeceğiz ezanımız daim bayrağımız hakim duamız halistir." ifadelerini kullandı.

CHP İzmir milletvekillerine de seslenen İnan, açıklamasında "Bakalım CHP İzmir milletvekilleri bir rezaletin üstünü daha yine sessiz kalarak mı örtecekler." ifadesine yer verdi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da yaptığı açıklamada, demokrasinin saygı, anlayış ve hoşgörü demek olduğunu belirterek, CHP'li bir belediyenin siyasallaşan kadrolarla demokrasiyi ayaklar altına aldığını ve duadan rahatsız olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Politika

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