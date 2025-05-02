Kanada Başbakanı Carney, Trump ile Beyaz Saray'da Görüşecek

Kanada'da pazartesi yapılan genel seçimin galibi Liberal Parti'nin lideri Başbakan Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump ile salı günü Beyaz Saray'da görüşeceğini belirterek, görüşmenin ABD- Kanada ilişkilerinin genel çerçevesi ve gümrük vergileri üzerine odaklanacağını söyledi.

Kanada'da pazartesi yapılan genel seçimin galibi Liberal Parti'nin lideri Başbakan Mark Carney seçimin ardından ilk basın toplantısını gerçekleştirdi. Yeni hükümetin önceliklerine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Carney, İngiltere Kralı III. Charles'ı bu ayın ilerleyen günlerinde Kanada'nın 45. Parlamentosunu resmen açmaya davet ettiğini söyleyerek, kralın ziyaretinin büyük bir onur olacağını vurguladı.

Kanadalıların geride kalan seçimlerde seslerini duyurduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump'a karşı durma iradesi gösterdiklerini ifade eden Carney, ülke demokrasisini överek, "Farklı fikirlerdeydik ama saygılıydık. Herkes sonuçları kabul etti. Dünya demokrasisi tehdit altındayken, Kanada'nın demokrasisi güçlü" dedi.

"Kanada için yeni yol, kabinenin yemin töreniyle birlikte açıklanacak"

Kanada Başbakanı yeni kabinenin 12 Mayıs haftasında yemin edeceğini ve parlamentonun 26 Mayıs'ta yeniden toplanacağını bildirdi. Başbakan Marc Carney, "Kanada için yeni yol, kabinenin yemin töreniyle birlikte açıklanacak" şeklinde konuştu.

Hükümetin önceliklerine değinen Carney, ayrıntıların daha sonra verileceğini söyleyerek, "Defalarca vurguladığım gibi, ABD ile sürekli artan bütünleşmeye dayalı eski ilişkimiz sona erdi. Şimdi asıl sorular, ülkelerimizin gelecekte nasıl iş birliği yapacağı ve Kanada olarak bizim hangi yöne ilerleyeceğimiz" ifadelerini kullandı.

"Ataerkil olmayan, canlı bir demokrasimiz var"

Orta sınıf için vergi indiriminin 1 Temmuz Kanada Günü'ne kadar yürürlüğe gireceğini açıklayan Carney, böylece insanların ceplerine daha fazla para gireceğini söyledi. Kanada'nın diş sağlığı planını genişletileceğini bildiren Marc Carney,, ilaç yardımı (Pharmacare) gibi programların korunacağını ve 1 milyon Kanada dolarının altındaki evlerde mal ve hizmet vergisinin düşürüleceğini aktardı. Kanada'yı kendine güvenen, çeşitli kültürlerden oluşan, ifade özgürlüğünü uygulayan ve hukuka saygılı bir ülke olarak tanımlayan Başbakan Carney, "Kanada, herkesin istediği şeye sahip. Ataerkil olmayan, canlı bir demokrasimiz var" dedi.

Yurt dışındaki Kanadalılara seslenen Carney, "Eve dönmek için hiç bu kadar iyi bir zaman olmamıştı" diye konuştu.

Carney, Trump ile Beyaz Saray'da görüşeceğini açıkladı

Salı günü ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüşeceğini açıklayan Kanada Başbakanı Carney, Trump ile yapacağı ilk görüşmenin ABD-Kanada ilişkilerinin genel çerçevesi ve gümrük vergileri üzerine odaklanacağını söyledi. Carney, "Derhal sürece dahil olmak önemli. Bu her zaman benim niyetim olduğu gibi onun da niyetiydi. Salı günü gerçekleşecek oldukça kapsamlı toplantılar için bu fırsata sahip olmaktan memnunum" ifadelerini kullandı.

"Ben oraya zorlayıcı ama yapıcı görüşmeler beklentisiyle gidiyorum"

Şubat ayı sonunda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Beyaz Saray ziyaretinde olduğu gibi "Trump ve diğer yetkililer tarafından hazırlıksız yakalanmaktan nasıl kaçınacağı" ile ilgili bir soru üzerine Marc Carney, "Ben oraya yapıcı, zorlayıcı ama yapıcı görüşmeler beklentisiyle gidiyorum. Başkan ile yaptığımız konuşmaların ruhu da buydu. Bu tür toplantılara iyi hazırlanmış şekilde, muhatabınızın hedeflerini anlayarak ve her zaman Kanada'nın çıkarlarını gözeterek katılırsınız. Gerisini orada şekillendiririz" cevabını verdi.

"Yalnızca Kanada için en iyi anlaşmayı kabul edeceğim"

Carney, Trump ile yaptıkları telefon görüşmesinde "Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiği" yönünde bir diyaloğun olup olmadığı sorusuna ise, "Hayır, böyle bir şey söylemedi. İstekle gerçeklik arasındaki farkı ayırt etmek önemlidir. Gerçeklik, Kanada'nın ABD eyaleti olmasının asla, hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğidir. İnişler çıkışlar, sapmalar olacaktır, ama konuşmamda da söylediğim gibi ben en iyi anlaşma için mücadele edeceğim ve yalnızca Kanada için en iyi anlaşmayı kabul edeceğim" şeklinde konuştu.

"Bu görüşmeden beyaz duman çıkmasını beklemememiz gerekiyor"

Washington'da iyi niyetli müzakereler bekleyip beklemediği sorusuna Carney, "Bu görüşmeden beyaz duman çıkmasını beklemememiz gerekiyor, ancak üst düzey bir diyalok ciddi bir görüşme anlamına gelir. Başkan Trump güce saygı duyuyor ve seçim sonuçları da Kanadalıların bunu istediğini gösteriyor" açıklamasında bulundu. - OTTAWA