Kabine yarın toplanıyor! Masada 3 kritik konu başlığı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Kabine, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Toplantının ana gündemini "Terörsüz Türkiye Hedefi" oluşturacak. İsrail'in Gazze'yi topyekun işgal planı ve enflasyonla mücadele süreçleri de masaya yatırılacak diğer 2 gündem maddesi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığından yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddelerini Terörsüz Türkiye süreci, bölgesel gelişmeler, ekonomi ve Gazze konusu oluşturacak.

Toplantının ana gündem maddesi ise Terörsüz Türkiye süreci olacak. TBMM çatısı altında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları değerlendirilecek. Komisyon bu hafta içi 8 ve 9'uncu toplantısını gerçekleştirecek.

BÖLGESEL GELİŞMELER DE MASADA OLACAK

Dış politika ve bölgede yaşanan gelişmeler de Kabine toplantısında masaya yatırılacak. Özellikle terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin hâlâ silah bırakmaması, bölgede zaman zaman yükselen tansiyon ve sahadaki son durum ayrıntılı biçimde ele alınacak.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ TOPYEKÜL İŞGAL PLANI GÜNDEMDE

Türkiye'nin güney sınırındaki gelişmeler, toplantının kritik başlıklarından biri olacak. Ankara'nın, hem sahadaki güvenliği sağlamak hem de terör tehdidini kökten bitirmek için atacağı adımlar Kabine'nin öncelikli gündemleri arasında yer alacak. Toplantıda dış politikaya ilişkin önemli başlıklardan biri de Gazze'deki insanlık dramı olacak. İşgalci İsrail'in topyekun işgal planları, iki yıldır süren saldırılar ve insani yardımların engellenmesi Kabine'de ele alınacak.

Türkiye'nin diplomatik girişimleri, Gazze'ye kesintisiz yardım ulaştırılması, iki devletli çözüm için müzakere masasının kurulması ve kalıcı ateşkesin sağlanmasına dönük adımlar da masada olacak. Ekonomi başlığı kapsamında ise enflasyonla mücadelede gelinen nokta, fiyat istikrarı için alınacak ek tedbirler de görüşülecek.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
Yorumlar (13)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Milyonların gözü o masada mı:))))Bir emekli olarak O masa benim hiç umurumda değil ben daha önceki masalarda üçte birini aldım (3/1)

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet:

ama ben emekliye hiç üzülmüyorum. seçim zamanı 2 bin tl verdimi yine akp dersiniz. başka adammı var. diye diye hakkaten siyasette bitti. ülkede.

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıHiçlik:

Aklımıza ermeyen bir şey var ise.. Hiçlik .. kelimesini önüne ekleyerek o şeyin ismini söylersek, belki aklımıza daha rahatça erebilir o şeyin anlamı yani manası ? Mesela .. Hiçlik Masa .. veya .. Hiçlik Erdoğan .. veya .. Hiçlik TBMM .. veya .. Hiçlik Türk Halkı .. veya .. Hiçlik Dünya .. veya .. Hiçlik Kainat ..

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıCafer Çetinkaya:

Tayyibi gördüğüm zaman kanal değiştiriyorum. iyiki Sözcü tv, Halk Tv, Tele1 var. Benim gözüm onun konuşmasında değil olmadı da asla. Ne dese boş çıktığı için

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHiçlik:

Tayyip sen olsaydın ve birisinin bu yazıyı senin hakkında yazmış olduğunu görseydin.. üzülmezmiydin ?

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıhic33:

Milyonların gözü artık o masada değil. Toplanıp hal hatırlarını sorup bir basın açıklaması ile bitiriyorlar, sonuçta değişen bir şey yok. Enflasyon artmaya devam, terör devam, İsrail işgale devam.

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHayırlı Günler:

Isin gucun gazze. Ben dusmusum csn ve gecim derdine, sen boyuna gazze. Birak artik tabelaya oynamayi. Halkina kulak ver. Cinayetler, gecim sıkıntısı, her alanda kaos var, sen bir tutturmussun gazze! Reis sen en iyisi emekli ol artik.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHiçlik:

Sonu hiçlik olduğu için herkesin geçim derdi var. Tayyip bile yaşlanmış. Yani para ile bile geçinilemiyor. Paran olsa bile geçinemiyorsun çünkü yaşlılık insanı eritiyor ve güçsüz bırakıyor. Taaki öldük. Buradaki problem bu. Yani para problem değil.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıSeyYah Saruhanli:

22 yıldan daha fazladır ekonomi konusuyor hep yaptı hicbirsey yok hersey daha kötü gidiyor ama kullarına göre hersey super gazze konusunuda nerdeyse 1 yıldır konusuyor tek yaptı sey kınamak bide yaptıraklara şikayet ediyor türkiye suan abd nin altında çalışan gibi kim ne derse desin bagımsız degil abd ne dese onu yapıyor ve ondan medet umuyor uçak yalvarıyor bu nasıl rezillik .savaş olsa o adamlar o ucaklar hemen durdurabilirler. almak sacma. azıcık şu çini örnek alın adamlar nasıl üretiyor .

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHiçlik:

Sen Tayyip olsaydın ve birisinin bu yazıyı senin hakkında yazmış olduğunu görseydin, üzülmezmiydin ?

yanıt0
yanıt0
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
