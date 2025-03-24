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Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturma

Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturma
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Milyonların gözü bugün Beştepe'de toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlik edeceği zirvede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturma süreci, "Terörsüz Türkiye" hedefinde gelinen aşama ve ekonomideki son durum ele alınacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte bazı belediye başkanları ve belediye yöneticilerinin de aralarında yer aldığı "yolsuzluk ve terör" soruşturmasındaki adli süreç yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün yargı sürecine işaret etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Sokağa çıkın" çağrısına ise sert tepki göstererek, "Çağırdığı sokak, çıkmaz sokaktır" ifadesini kullanmıştı. Konunun bugün hukuki ve asayiş boyutuyla Kabine'de ele alınması bekleniyor.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİ

Kabine'de "Terörsüz Türkiye" süreci de ele alınacak başlıklar arasında yer alıyor. İmralı'dan terör örgütüne yapılan silah bırakma çağrısının yansımaları ile "Terörsüz Türkiye" için atılan ve atılması planlanan adımlar ele alınacak. Terör örgütünün kongresini ne zaman toplayacağı, nasıl silah bırakacağı, PYD/YPG'nin bu süreçte nasıl bir yol izleyeceği gibi konuların konuşulması ve gelinen sürecin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Kabine'nin bir diğer önemli gündem başlığı ise Suriye'deki gelişmeler olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın 13 Mart'taki Şam ziyaretinin yansımaları Kabine'de değerlendirilecek. Ayrıca, SDG ve Şam yönetimi arasındaki 'entegrasyon mutabakatı'nın pratikte uygulanması ve atılacak adımlar da ele alınacak.

GAZZE'DE ATEŞKES

İsrail'in Gazze'de ateşkesi bozarak yeniden saldırmaya başlaması ve sonrasında derinleşen insani kriz de Kabine'nin gündem maddeleri arasında bulunuyor. Ukrayna-Rusya savaşı ile Avrupa'nın güvenlik mimarisinin yeniden şekillenmesi detaylı olarak konuşulacak.

EKONOMİK GELİŞMELER

Ekonomideki son günlerde yaşanan gelişmeler ve enflasyonla mücadelenin de Kabine toplantısında görüşülmesi bekleniyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (49)

Haber YorumlarıCafer Çetinkaya:

seni görmek bile zulüm geliyor bana Erdoğan.

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

İmamoğlu Metro giriş ve çıkışlarındaki yürüyen merdivenler hariç her şeyi yürütmüş.

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Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Oyum Akp’nin karşısındakinedir İyi günler

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Haber YorumlarıDÜNDAR ÇAYLAK:

İMAMOĞLU BU AZ DAHA TERÖRDEN DE HÜKÜM GİYECEK İNŞAALLAH

Yorum Beğen112
Yorum Beğenme276
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Haber Yorumlarıqc9r7w8qyc:

seni görmek istemiyorum artık gerçekten ilk seçimde defolup gideceksiniz ekrem başkanın hakkını koruyacağız

Yorum Beğen188
Yorum Beğenme126
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Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Artık halk öğrendi ki; beş vakit namazında olan HIRSIZLAR ile doğuştan Atatürkçü olan HIRSIZLAR aynı yöntemler ile halkı kandırmalarına rağmen, taraftarların hiçbiri bu durumlardan şikayetçi değillermiş....

Yorum Beğen146
Yorum Beğenme70
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Haber YorumlarıMalatyalı:

İnşallah son toplantiniz olur. Erken seçim kararı alır ve Erdoğan tekrar aday olur. Ülke huzuruna kavuşur. Yoksa film entrika bitmez

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

eylemler yüzünden kaybedilen parayla her bir emekliye 45 bin lira ikramiye verilebilirdi.. hep boşa gitti bu paralar, olan yine millete oldu.. bayram geliyor bayram, millet evine şeker alamıyor!

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Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Terörsüz Türkiye'yi yenikapı'da nevruz da gördük bremın

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Haber Yorumlarıvatandaş:

adalet sistemi bağımsız ise fötönün siyasi ayağı için de çalışma başlatmalı.

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