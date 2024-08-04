Masada birbirinden kritik konu başlıkları var! Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor

3 haftalık aradan sonra bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısında Orta Doğu'da tırmanan gerilime geniş yer ayrılacak. Terörle mücadele ve ekonomideki sın gelişmeler de Kabine'nin ana gündem maddeleri arasında bulunuyor. Kritik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunacak.

KABİNE 3 HAFTALIK ARADAN SONRA BİR ARAYA GELİYOR

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de bir araya gelecek. 3 haftalık aranın ardından gerçekleşecek Kabine toplantısında kritik konu başlıkları görüşülecek.

ORTA DOĞU'DA TIRMANAN GERİLİM GÖRÜŞÜLECEK

İran'ın, İsrail'e yapacağı belirtilen misilleme ve İsrail'in Gazze başta olmak üzere Lübnan'a yönelik saldırıları Kabine'de masaya yatırılacak. Türkiye'nin bölgedeki gerilimi azaltmak için atabileceği diplomatik çabalar değerlendirilecek. İsrail Başbakanı Netanyahu yönetiminin savaşı bütün bölgeye yayma çabalarına karşı atılabilecek adımlar ele alınacak.

ANKARA'DAKİ ESİR TAKASI KABİNE'NİN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ

Kabine'nin bir diğer gündem maddesi ise geçtiğimiz hafta Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleşen esir takası olacak. ABD ve Rusya arasında MİT'in koordinasyonunda gerçekleşen, 26 kişilik takas kabinede değerlendirilecek.

TERÖRLE MÜCADELE VE EKONOMİDEKİ SON GELİŞMELER ELE ALINACAK

Kabine'de terörle mücadelede atılan adımlar da görüşülecek. Geçtiğimiz hafta Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen ve 25 hedefin imha edildiği operasyon kabinede konuşulacak. Yeni operasyonlara ilişkin yapılacaklar görüşülecek.

Kabine'de ekonomiye de geniş yer ayrılacak. Kayıt dışılıkla mücadele kapsamında bir süredir devam eden denetimler ve enflasyonla mücadelede gelinen nokta konuşulacak.