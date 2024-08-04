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Masada birbirinden kritik konu başlıkları var! Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor

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Kabine, 3 haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Zirvenin ana gündem maddesi Orta Doğu'da tırmanan gerilim olacak. Gazze'de katliama devam eden ve, Hizbullah ile İran'la da savaşın eşiğinde olan İsrail'e karşı izlenecek adımlar Kabine'de ele alınacak. Ayrıca terörle mücadele ve ekonomiden yaşanan son gelişmeler de Kabine'nin konu başlıkları arasında yer alıyor.

3 haftalık aradan sonra bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısında Orta Doğu'da tırmanan gerilime geniş yer ayrılacak. Terörle mücadele ve ekonomideki sın gelişmeler de Kabine'nin ana gündem maddeleri arasında bulunuyor. Kritik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunacak.

KABİNE 3 HAFTALIK ARADAN SONRA BİR ARAYA GELİYOR

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de bir araya gelecek. 3 haftalık aranın ardından gerçekleşecek Kabine toplantısında kritik konu başlıkları görüşülecek.

Masada birbirinden kritik konu başlıkları var! Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor

ORTA DOĞU'DA TIRMANAN GERİLİM GÖRÜŞÜLECEK

İran'ın, İsrail'e yapacağı belirtilen misilleme ve İsrail'in Gazze başta olmak üzere Lübnan'a yönelik saldırıları Kabine'de masaya yatırılacak. Türkiye'nin bölgedeki gerilimi azaltmak için atabileceği diplomatik çabalar değerlendirilecek. İsrail Başbakanı Netanyahu yönetiminin savaşı bütün bölgeye yayma çabalarına karşı atılabilecek adımlar ele alınacak.

ANKARA'DAKİ ESİR TAKASI KABİNE'NİN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ

Kabine'nin bir diğer gündem maddesi ise geçtiğimiz hafta Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleşen esir takası olacak. ABD ve Rusya arasında MİT'in koordinasyonunda gerçekleşen, 26 kişilik takas kabinede değerlendirilecek.

Masada birbirinden kritik konu başlıkları var! Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor

TERÖRLE MÜCADELE VE EKONOMİDEKİ SON GELİŞMELER ELE ALINACAK

Kabine'de terörle mücadelede atılan adımlar da görüşülecek. Geçtiğimiz hafta Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen ve 25 hedefin imha edildiği operasyon kabinede konuşulacak. Yeni operasyonlara ilişkin yapılacaklar görüşülecek.

Kabine'de ekonomiye de geniş yer ayrılacak. Kayıt dışılıkla mücadele kapsamında bir süredir devam eden denetimler ve enflasyonla mücadelede gelinen nokta konuşulacak.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Orta Doğu İsrail Kabine Kabine Gazze İran Güvenlik Politika Dünya Ekonomi Haberler

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Yorumlar (13)

Murat Erzine:

Emekli maaşları ne olacak

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O:

Emekli olmaya gerek yok eğer bir sürü meyve ağacın ve içilebilir çeşme suyun varsa.

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O:

Çok çok kritik zamanlardır. Lübnandaki Tüm insanları başka ülkelere yerleştirmeliyiz savaş başlamadan. Savaş galiba çok yakında başlayacak Lübnanda. Lübnan ı TAMAMEN boşaltmalıyız. Ülkeler Lübnanlılara kapılarını açmalı. Hepsini misafir olarak kabul etmeli. Bu savaşda kimse ölmemeli. Can kaybı "0" yani SIFIR olarak haberlere ve tarihe geçmeli.

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yanıtYanıtla
Mr Wagyu:

Beyine bak

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Emekli sır.17:

Emekli diyor ki Sesimizi duyun talebimiz ÇOK ÇOK ÇOK ACİL SEYYANEN 8077 TL İNTİBAK EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 34 BİN TL 2024 EMEKLİ YILINA BU YAKIŞIR, Saygılarımla.

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O:

Emeklilere her ay 1 ton para verilmeli. Kamyonet gelsin eve yaklaşsın.. 1 ton parayı yere yığıp gitsin. Hepsi 200-lük ler. Hepsi 200 lük DESTE ler. Her destede.. 100 adet 200-lük var. Toplam 1 ton. Tıpkı eski zamanlarda kömür alır gibi.

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Yunuss Bayern:

Hayaller cennet hayatlar made in turkey

yanıt4
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Mr Wagyu:

12500 neyine yetmiyor

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Yunuss Bayern:

Şu boş el israf kabine üyeleri toplansa ne yazar?

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Aykan Ozan Namver:

Allah aşkına şu taşeron işini bi halledin artık devletin kurumunda 21 bin maaş alıyorum demeye utanıyorum artık üstelik yol yemek bedeli de dahil

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