İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Milli Egemenlik Platformu Kongresi'nde konuştu Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti heyetinin İmralı Adası'na ziyaretlerine ilişkin, " Türkiye'yi ölüm uykusuna yatıranlara mutlak suretle Türk milliyetçileri olarak mani olmak mecburiyetindeyiz. Bu uyuyuş devam ederse, bu uykunun uyanışı olmayacaktır." dedi.

Dervişoğlu, Gençlik Parkı Büyük Tiyatro Salonu'nda düzenlenen Milli Egemenlik Platformu Kongresi'nde yaptığı konuşmada, iktidar ve ortaklarının, ele geçirdikleri devleti partileştirdiğini, devlet iktidarını ise şahsileştirdiğini öne sürdü.

Yeni anayasa söylemleriyle, Türk vatandaşlığının tahrip edilmek, üniter yapının değiştirilmek ve milli devletin yok edilmek istendiğini savunan Dervişoğlu, iktidarı, ekonomi, yargı ve dış politika üzerinden eleştirdi.

Türkiye'nin içeriden ideolojik, ekonomik ve stratejik olarak kuşatılmak istendiğini savunan ve DEM Parti heyetinin İmralı Adası'na gerçekleştirdiği ziyaretlere tepki gösteren Dervişoğlu, " Türkiye'yi ölüm uykusuna yatıranlara mutlak suretle Türk milliyetçileri olarak mani olmak mecburiyetindeyiz. Bu uyuyuş devam ederse, bu uykunun uyanışı olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin en büyük sorumluluğunun, Cumhuriyet'e ve haklarına sahip çıkma meselesi olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, "Sıla bebeğine, Narin kızına, mülakatta elenip intihar eden gencine, sokakta, evde öldürülen kadınına, kesilen, yakılan, beton dökülen ormanlarına sahip çıkmak meselesidir. Harbiyeyi, 'Atatürk'ün askeriyiz' diyerek tamamladıkları için ordudan atılan teğmenlere sahip çıkmak meselesidir. Haksız yere tutuklanan siyasilere, Ümit Özdağ'a ve nice insanlara sahip çıkmaktır meselemiz." diye konuştu.

Türkiye'nin, Lübnan, Libya, Suriye ya da Irak olmayı kabullenemeyeceğini dile getiren Müsavat Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Tarih bizi, Türk milletinin kurtuluş yolunu açmaya memur; çağ bizi, bu büyük milletin evini büyütmeye mecbur; devir bizi, milli mücadeleyi tahkim etmeye mahkum kılmıştır. Bu sorumluluğu yerine getirecek kararlılıkla yolculuğumuzu sürdüreceğiz. O halde birlikte yürüyeceğiz, evi el birliğiyle büyüteceğiz, cepheyi imanla tahkim edeceğiz. Türkiye'yi, Türksüzleştirmeyeceğiz, Türk milletini böldürtmeyeceğiz, Cumhuriyet'i yıktırtmayacağız. Cumhuriyet'in niteliklerini de bu kendini bilmezlere asla değiştirtmeyeceğiz."

Kongreye, Dervişoğlu'nun yanı sıra, Zafer Partisi Genel Başkanvekili Ali Şehirlioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, milletvekilleri, şehit aileleri ve sivil toplum örgütlerinden temsilciler katıldı.