İYİ Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Buğra Kavuncu olduğunu duyurdu. Akşener, Kavuncu'nun İstanbul için en iyi seçenek olduğunu belirtti ve desteklerini açıkladı. Buğra Kavuncu, İYİ Parti'nin İstanbul'da yapacağı seçimlerde aday olarak halkın karşısına çıkacak.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Buğra Kavuncu olduğunu açıkladı
Kaynak: AA / Politika