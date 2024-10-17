Üye Girişi
Haberler

İYİ Parti'den Terörle Mücadele ve Hayvan Hakları Üzerine Eleştiriler

İYİ Parti'den Terörle Mücadele ve Hayvan Hakları Üzerine Eleştiriler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, terörle mücadelenin yalnızca devlet eliyle sonlandırılabileceğini ve geçmişteki açılım sürecinden ders alınmadığını belirtti. Ayrıca, Kocaeli'de ölü bulunan hayvanlar üzerinden iktidarın hayvan haklarıyla ilgili yasasını eleştirdi.

İyi Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, "Dün Genel Başkanımız da ifade etti; terörü devlet bitirir. Terörü bitirmesi için herhangi bir kişiye, hele de bir teröristbaşına çağrı yapılmaz" dedi.

İYİ Partili Buğra Kavuncu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Kavuncu, yeni bir sürecin hazırlıklarının yapıldığını belirterek, "Yaşadığımız, duyduğumuz, gördüğümüz birçok şey, hazırlık aşamasında olduğumuzu gösteriyor. Nedir bu hazırlık? Belli ki geçmiş dönemde teşebbüs edilen ve bizim o zaman da çok eleştirildiğimiz bir başka açılım sürecinin arifesindeyiz. TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'un, Anayasa'nın 3'üncü maddesiyle ilgili yapmış olduğu yorum ve bunun üzerinden yapılan tartışmalar, akabinde İmralı'dan çıkan mesajlar, İmralı'yla görüşme yapıldığına dair iddialar, terör başı ve bebek katiline yönelik çağrılar, Anayasa Mahkemesi'nin almış olduğu karar ki dünyanın hiçbir yerinde ben böyle hukuki karar görmedim. Terör örgütlerine yönelik propaganda faaliyetlerini veya terör örgütü ya da onun liderlerini övücü herhangi bir söylemin, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirildiğine, bir hukuk devletinde ya da herhangi bir ülkede şahit olmadım" ifadelerini kullandı.

'TERÖRÜ DEVLET BİTİRİR'

Geçmişte yaşanan açılım sürecinden ders alınmadığını ve halihazırda Türkiye'nin ekonomi ve göçmen sorunları yaşadığını söyleyen Kavuncu, "Dün Genel Başkanımız da ifade etti; terörü devlet bitirir. Terörü bitirmesi için herhangi bir kişiye, hele de bir teröristbaşına çağrı yapılmaz. Barış elbette, terör bitsin elbette, bununla ilgili partimizin hiçbir tereddüdü yoktur. Fakat bu işin bizim açımızdan çözümü ve yolu tektir. Ebediyen silah bırakılacak, sivilimize, askerimize, polise dönmüş o namlular bir daha çıkmamak üzere toprağa gömülecek ve Türk adaletine teslim olacaklar. Ondan sonra bir şey konuşulacaksa konuşulur. Fakat o silahlar ellerde tutulurken yapılacak her türlü arayış, geçmişte yaşadığımız o süreçlerin çok daha vahimine neden olur. İçinde bulunduğumuz şartlar itibariyle çok daha vahim sonuçları ortaya çıkaracaktır. Ne kadar iyi niyetli olursanız olun, Türkiye gibi bir coğrafyada yaşıyorsanız, sizi istihbarat, dış istihbarat örgütleri rahat bırakmaz. Hani, 'Dış güçler' diyorlar ya; dış güçlerin devreye gireceği yer burasıdır. Bir elinde silah tutan terör örgütüyle müzakere yaparken, çünkü orası bir bataklıktır, bir iklimdir, sizi rahat bırakmazlar. Herhangi bir yerde, herhangi bir operasyon olur. Bütün süreç elinize, yüzünüze bulaşır. Onun için dünyanın her yerinde bu işin çözümü, silahlar ebediyen gömülür, o namlular bırakılır ve adalete teslim olunur" dedi.

Türkiye'nin deprem gerçeği ile yüzleşmesi gerektiğini belirten Kavuncu, Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremi hatırlattı ve olası İstanbul depremine hazırlık yapılması gerektiğini söyledi.

'UTANACAĞIZ KANUNU NİYE ÇIKARTTINIZ'

Kavuncu, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde belediyeye ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde 45 hayvanın ölü bulunması ile ilgili, "Utanacağınız bir kanunu niye çıkarttınız? Meclis'te günlerce, gecelerce tartıştık. Madem utanıyorsunuz, niye 'Utanıyorlar' diyorum; çünkü ne yetkililerden ne de belediyelerden tek bir kelime duymadık. Adeta dilsiz olmuşlar. Dedik ki; 'Çıkaracağınız bu kanunun sonucu buralara gider. Kimin yaptığı belli olmayan, herhangi bir mesnedi olmayan katliamlar olur.' İşte Ümraniye'de, Gebze'de hayvanlar katledilmeye başladı. Bununla ilgili de bu kanunu ateşle savunan iktidar kanadından tek bir cümle yok, çünkü çıkartmış oldukları kanundan dolayı utanç içerisindeler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Hayvan Hakları Buğra Kavuncu İYİ Parti Politika Kocaeli Ekonomi Deprem Hukuk Yaşam Terör

Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu

Merkez Bankası, piyasaların odaklandığı faiz kararını açıkladı

 'Çözüm süreci' tartışmalarına AK Parti kapıyı kapattı

AK Parti, yeni bir çözüm sürecine kapıyı kapattı

 Rojin Kabaiş'in ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı

Ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı
Yeni Malatyaspor, 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından ligden çekilme kararı aldı

Depremin vurduğu şehrin takımı ligden çekiliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Faiz sabit kalırsa ne olur? Faizin sabit kalması borsayı nasıl etkiler? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI! Ekim ayı faiz oranı ne oldu? Faiz arttı mı, sabit mi? IMEI kayıt ücreti 2025 ne kadar olacak? Google deprem uyarısı aktifleştirme! Android deprem uyarı sistemi nasıl açılır, çalışıyor mu? İOS (iPhone) deprem uyarı sistemi nasıl çalışır? Garip Dede Cemevi'ne kim saldırdı? Garip Dede Cemevi'nde ne oldu? Malatyaspor Kulübü ligden neden çekildi? Az önce deprem nerede oldu? Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 17 Ekim en son deprem nerede oldu? SİVAS'TA DEPREM! Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 17 Ekim Sivas'ta nerede deprem oldu? SON DAKİKA: Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.