İYİ Parti'den Terörle Mücadele ve Hayvan Hakları Üzerine Eleştiriler

İyi Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, "Dün Genel Başkanımız da ifade etti; terörü devlet bitirir. Terörü bitirmesi için herhangi bir kişiye, hele de bir teröristbaşına çağrı yapılmaz" dedi.

İYİ Partili Buğra Kavuncu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Kavuncu, yeni bir sürecin hazırlıklarının yapıldığını belirterek, "Yaşadığımız, duyduğumuz, gördüğümüz birçok şey, hazırlık aşamasında olduğumuzu gösteriyor. Nedir bu hazırlık? Belli ki geçmiş dönemde teşebbüs edilen ve bizim o zaman da çok eleştirildiğimiz bir başka açılım sürecinin arifesindeyiz. TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'un, Anayasa'nın 3'üncü maddesiyle ilgili yapmış olduğu yorum ve bunun üzerinden yapılan tartışmalar, akabinde İmralı'dan çıkan mesajlar, İmralı'yla görüşme yapıldığına dair iddialar, terör başı ve bebek katiline yönelik çağrılar, Anayasa Mahkemesi'nin almış olduğu karar ki dünyanın hiçbir yerinde ben böyle hukuki karar görmedim. Terör örgütlerine yönelik propaganda faaliyetlerini veya terör örgütü ya da onun liderlerini övücü herhangi bir söylemin, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirildiğine, bir hukuk devletinde ya da herhangi bir ülkede şahit olmadım" ifadelerini kullandı.

'TERÖRÜ DEVLET BİTİRİR'

Geçmişte yaşanan açılım sürecinden ders alınmadığını ve halihazırda Türkiye'nin ekonomi ve göçmen sorunları yaşadığını söyleyen Kavuncu, "Dün Genel Başkanımız da ifade etti; terörü devlet bitirir. Terörü bitirmesi için herhangi bir kişiye, hele de bir teröristbaşına çağrı yapılmaz. Barış elbette, terör bitsin elbette, bununla ilgili partimizin hiçbir tereddüdü yoktur. Fakat bu işin bizim açımızdan çözümü ve yolu tektir. Ebediyen silah bırakılacak, sivilimize, askerimize, polise dönmüş o namlular bir daha çıkmamak üzere toprağa gömülecek ve Türk adaletine teslim olacaklar. Ondan sonra bir şey konuşulacaksa konuşulur. Fakat o silahlar ellerde tutulurken yapılacak her türlü arayış, geçmişte yaşadığımız o süreçlerin çok daha vahimine neden olur. İçinde bulunduğumuz şartlar itibariyle çok daha vahim sonuçları ortaya çıkaracaktır. Ne kadar iyi niyetli olursanız olun, Türkiye gibi bir coğrafyada yaşıyorsanız, sizi istihbarat, dış istihbarat örgütleri rahat bırakmaz. Hani, 'Dış güçler' diyorlar ya; dış güçlerin devreye gireceği yer burasıdır. Bir elinde silah tutan terör örgütüyle müzakere yaparken, çünkü orası bir bataklıktır, bir iklimdir, sizi rahat bırakmazlar. Herhangi bir yerde, herhangi bir operasyon olur. Bütün süreç elinize, yüzünüze bulaşır. Onun için dünyanın her yerinde bu işin çözümü, silahlar ebediyen gömülür, o namlular bırakılır ve adalete teslim olunur" dedi.

Türkiye'nin deprem gerçeği ile yüzleşmesi gerektiğini belirten Kavuncu, Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremi hatırlattı ve olası İstanbul depremine hazırlık yapılması gerektiğini söyledi.

'UTANACAĞIZ KANUNU NİYE ÇIKARTTINIZ'

Kavuncu, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde belediyeye ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde 45 hayvanın ölü bulunması ile ilgili, "Utanacağınız bir kanunu niye çıkarttınız? Meclis'te günlerce, gecelerce tartıştık. Madem utanıyorsunuz, niye 'Utanıyorlar' diyorum; çünkü ne yetkililerden ne de belediyelerden tek bir kelime duymadık. Adeta dilsiz olmuşlar. Dedik ki; 'Çıkaracağınız bu kanunun sonucu buralara gider. Kimin yaptığı belli olmayan, herhangi bir mesnedi olmayan katliamlar olur.' İşte Ümraniye'de, Gebze'de hayvanlar katledilmeye başladı. Bununla ilgili de bu kanunu ateşle savunan iktidar kanadından tek bir cümle yok, çünkü çıkartmış oldukları kanundan dolayı utanç içerisindeler" dedi.