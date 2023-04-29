İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı Ferhat Özmen'in öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı

İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı, eski MHP Ankara İl yöneticilerinden Ferhat Özmen'in İYİ Parti'nin afişini astığı için öldürüldüğü iddiasının doğru olmadını, olayın partileriyle herhangi bir ilgisinin bulunmadığını açıkladı.

İyi Parti Ankara İl Başkanlığı, eski MHP Ankara İl yöneticilerinden Ferhat Özmen'in İyi Parti'nin afişini astığı için öldürüldüğü iddiasının doğru olmadını, olayın partileriyle herhangi bir ilgisinin bulunmadığını açıkladı.

İyi Parti Ankara İl Başkanlığı, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde eski MHP Ankara İl Yöneticisi Fethat Özmen'in öldürülmesi olayıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Ankara'nın Pursaklar ilçesinde meydana gelen ve MHP'nin Ankara eski İl Yöneticileri'nden Ferhat Özmen'in ölümüyle sonuçlanan cinayetle ilgili olarak bazı basın yayın kuruluşlarında doğru olmayan iddialar yayınlanmıştır. Ferhat Özmen'in İYİ Parti afişi astığı için öldürüldüğü iddiası doğru değildir. Olayın partimizle herhangi bir ilgisi yoktur. Hiçbir şey, insan hayatından daha önemli olamaz. Saldırıda hayatını kaybeden Ferhat Özmen'e Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz."