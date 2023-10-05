İstanbul Valisi Sancaktepe'deki Kardeşlerin Ailesini Ziyaret Etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Sancaktepe'de kaybolduktan sonra bir inşaatın temelindeki suda cansız bedenleri bulunan 3 kardeşin ailesini ziyaret etti. Vali Gül, ailenin acısını paylaşarak taziye ziyaretinde bulundu.

İstanbul Valisi Davut Gül, Sancaktepe'de kaybolduktan sonra bir inşaatın temelindeki suda cansız bedenleri bulunan 3 kardeşin ailesini ziyaret etti.

Vali Gül, Hilal Mahallesi Gülpembe Sokak'taki cemevi inşaatının yağmur suyuyla dolu temelinde cansız bedenlerine ulaşılan Berat (7), Baran (9) ve Batuhan Sağın (11) kardeşlerin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gül, "Üç evladımızın acısının ardından ne söylesek boş... Evlatlarımızın acısını paylaşmak için ailemizin yanındayız. Rabbim acılarını hafifletsin. Onları evlatlarıyla cennetinde buluştursun. Adli soruşturma devam ediyor. Tekrar başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Olay

Hilal Mahallesi Karşıyaka Caddesi yakınlarında oynayan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerin 2 Ekim'de akşam saatlerinde kaybolması üzerine polis ekipleri arama çalışması başlatmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, dün sabaha karşı Hilal Mahallesi Gülpembe Sokak'taki bir inşaatın görevlisi, inşaatın yağmur suyuyla dolu temelinde çocuk cesedi görünce durumu polise bildirmiş, yağmur suyunun tahliye edilmesi sonrası 3 çocuğun cesedi ekiplerce buradan çıkarılmıştı. Cesetlerin, kaybolan 3 kardeşe ait olduğu anlaşılmıştı.

Sağın kardeşlerin cenazesi, dün Sancaktepe Saruhan Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Yenidoğan Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.