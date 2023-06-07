İsrail Savunma Bakanı: Hizbullah'a savaş açarlarsa tüm gücümüzle vururuz

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Hizbullah bir hata yapar ve İsrail'e savaş açarsa, onları tüm gücümüzle vururuz." dedi.

İsrail ordusunun Lübnan sınırı yakınında gerçekleştirdiği "Güçlü El" askeri tatbikatı çerçevesinde, Kuzey Komutanlığı'nı ziyaret eden Gallant, burada üst düzey askeri yetkililerle durum değerlendirmesi yaptı.

Ziyareti sırasında konuşan Gallant, şunları kaydetti:

"Düşmanlarımızın geliştirdikleri silahlarla övündüklerini duyuyorum. Böyle bir gelişmeye karşı bizim, hem savunma hem de saldırı araçları dahil olmak üzere, ister karada, ister havada veya denizde olsun, daha da iyi bir yanıtımız olur. İsrail halkının, askerlerimizin mükemmel olduğunu bilmesini isterim. Hizbullah bir hata yapar ve İsrail'e savaş açarsa, onları tüm gücümüzle vururuz. İsrail vatandaşlarını nasıl savunacağımızı ve mecbur kalırsak düşmanlarımızı nasıl vuracağımızı biliyoruz."