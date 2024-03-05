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İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Gazze'deki durumu görüştü

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İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tepkisine rağmen Washington temaslarına başladı. Gantz, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile bir araya gelerek Gazze'deki durumu görüştü.

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tepkisine rağmen Washington temaslarına başladı. Gantz, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile bir araya gelerek Gazze'deki durumu görüştü.

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile arasında gerginliğe neden olan Washington ziyareti çerçevesinde ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile bir araya geldi. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin İsrail'e desteğini yineleyen Harris'in Gazze'deki insani durum ve yakın zamanda Gazze'nin kuzeyinde bir yardım konvoyunda yaşanan korkunç trajediden duyduğu derin endişeyi dile getirdiği kaydedildi. Acilen rehine takası anlaşmasına varılmasının gerekliliğini belirten Harris'in, İsrail'in görüşmelere yönelik yapıcı yaklaşımını memnuniyetle karşıladığı aktarıldı.

Refah'a harekat planı görüşüldü

Harris'in Hamas'a 6 haftalık bir ateşkes yapılmasını öngören ve Gazze'ye insani yardımın artmasına imkan sağlayacak "masadaki şartları" kabul etme çağrısında bulunduğu ifade edilen açıklamada, "Harris ve Gantz Refah'taki durumu ve burada büyük bir askeri operasyon düşünülmeden önce sivillere yönelik riskler göz önünde bulundurularak inandırıcı ve uygulanabilir bir insani yardım planı yapılmasının gerekliliğini ele aldı" denildi. Ayrıca Harris'in İsrail'i Gazze'ye insani yardımı artırmaya ve bu yardımların ihtiyaç sahiplerine güvenli bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak üzere ABD ve uluslararası ortaklarla iş birliği içerisinde ek tedbirler almaya çağırdığı vurgulandı.

Gantz'ın ABD ziyareti İsrail'de krize yol açmıştı

Gantz'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'nun onayı dışında ABD ziyareti planladığı ortaya çıkmış, ziyaret İsrail'de krize yol açmıştı. Netanyahu'nun ziyaretten rahatsız olduğu kamuoyuna yansırken, İsrail hükümetinin ülkenin Washington Büyükelçiliği'ne ziyareti sırasında Gantz'a yardımcı olmama talimatı verdiği iddia edilmişti. ABD basınında ise Washington yönetiminin Netanyahu sonrası döneme hazırlandığı yorumları yapılmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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