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İsrail Maliye Bakanı, İsrailli heyetin Katar'daki görüşmelere gitmesini yasaklamasını istedi

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İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya İsrailli heyetin Katar'da gerçekleştirilen esir anlaşması görüşmelerine gitmesini yasaklaması çağrısında bulundu. Smotrich, heyetin İsrail'de kalmasını ve Hamas'a karşı askeri baskının artırılmasını istedi.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya İsrailli heyetin Katar'da gerçekleştirilen esir anlaşması görüşmelerine gitmesini yasaklaması çağrısında bulundu.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanı sürerken, bölgede ateşkes ve esir takası anlaşması için de çalışmalar devam ediyor. İsrail heyetinin Katar'da gerçekleştirilen görüşmelere katılması beklenirken, aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'den Başbakan Binyamin Netanyahu'ya çağrı geldi. Smotrich, Netanyahu'dan İsrailli heyetin Katar'da gerçekleştirilen görüşmelere gitmesini yasaklaması çağrısında bulundu. Smotrich, "Natanyahu, heyetin İsrail'de kalmasını ve İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) derhal Refah'a girmesini ve Hamas yok edilene dek askeri baskıyı artırmasını emretmelidir. Ancak bu şekilde esirlerin iadesi mümkün olacaktır" dedi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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