- İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Erdan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin konuşması sırasında salonu terk etti İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler 77.

NEW YORK - İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'nda İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin konuşma yaptığı esnada salonu terk etti.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'nda devlet ve hükümet liderlerinin konuşmaları sürüyor. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin konuşma yaptığı esnada salonda hareketli anlar yaşandı. Reisi'nin 2 gün önce yaptığı, Holokost açıklamasına tepki gösteren İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, İsrail tarafına ait koltuğuna Holokost'tan kurtulan büyükanne ve büyükbabasının bir resmini bıraktıktan sonra salonu terk etti. Erdan tarafından yapılan açıklamada, "Bu BM için yeni bir ahlaki düşüş. Holokost'u inkar eden seri katil, BM platformunu nefretini yaymak için kullanıyor. Salonda kalıp onu dinleyen tüm temsilciler utanmalı" ifadeleri kullanıldı.

Reisi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Holokost'un gerçekten olup olmadığına ilişkin daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu söylemişti.

Auschwitz Kampı, Auschwit-2 olarak bilinen Birkenau ve Auschwitz-3 Monowitz kamplarıyla birlikte Nazi Almanya'sı döneminde oluşturulmuş en büyük toplama, çalışma ve ölüm kamplarını oluşturmuştu. Çoğunluğu Yahudiler olmak üzere ve Sovyet savaş esirlerinin de aralarında bulunduğu 1 milyon 100 bin kişi bu kampta gaz odalarında boğulduktan ya da kurşuna dizildikten sonra krematoryumlarda yakıldı. 1 Kasım 2005 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Günü olarak kabul edildi.