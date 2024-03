İsrail, Gazze'ye yardım konvoylarını engelliyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, "İsrailli yetkililer, BM'ye Gazze'nin kuzeyine gıda konvoylarının girişini artık onaylamayacaklarını bildirdi" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 170 gündür devam ederken, abluka nedeniyle insani kriz her geçen gün giderek derinleşiyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla Filistinli mülteciler için ana can simidi olan UNRWA'nın Gazze'nin kuzeyine hayat kurtarıcı yardım sağlaması engellenmiştir. Bizim gözetimimiz altında yaşanan trajediye rağmen İsrailli yetkililer BM'ye, Gazze'nin kuzeyine gıda konvoylarının girişini artık onaylamayacaklarını bildirdi" dedi.

İsrail'in söz konusu kararını "çirkin" olarak nitelendiren Lazzarini, "Bu, insan eliyle oluşturulan bir kıtlık sırasında hayat kurtaran yardımları engellemeyi kasıtlı hale getiriyor. Bu kısıtlamalar kaldırılmalıdır. UNRWA, Gazze'de yerinden edilmiş topluluklara en fazla yardımı ulaştıran en büyük kuruluştur" dedi.

UNRWA'nın Gazze'deki misyonlarının engellenmesinin kıtlığın hızla artmasına ve çok daha fazla kişinin açlık, susuzluk ve barınak bulamaması nedeniyle ölmesine yol açacağı uyarısında bulunan Lazzarini, "Bunun olmasına izin veremeyiz. Bu sadece kolektif insanlığımıza leke sürecek" dedi. - GAZZE