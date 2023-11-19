- İspanya'da "Katalan ayrılıkçılara yönelik af tasarısı" protesto edildi

Başkent Madrid'deki protesto gösterisine yaklaşık 170 bin kişi katıldı

MADRİD - İspanya'nın başkenti Madrid'de Başbakan Pedro Sanchez'in partisi Sosyalist İşçi Partisi'nin sunduğu "Katalan ayrılıkçılara yönelik af tasarısı" yaklaşık 170 bin kişinin katılımıyla protesto edildi.

İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez'in partisi Sosyalist İşçi Partisi'nin sunduğu Katalan ayrılıkçılara yönelik af tasarısına tepkiler sürüyor. İspanya'nın dört bir yanında süren protestolar, bugün yaklaşık 170 bin af karşıtı İspanyol'un başkent Madrid'de toplanmasıyla devam etti. İspanya'da şimdiye kadar yapılan en yüksek katılımlı af karşıtı gösteride protestocular İspanya bayrakları sallayarak, "Sanchez haini" ve "İspanya'yı satmayın" yazılı pankartlarla Başbakan Pedro Sanchez'e tepki gösterdi. Başkentteki gösteriye muhalefetteki Halk Partisi Başkanı Alberto Nunez Feijoo ile aşırı sağ Vox Partisi lideri Santiago Abascal da katıldı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de PSOE'nin sunduğu "Katalan ayrılıkçılara yönelik af tasarısı", Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimler kapsamında 9 Kasım 2014'te yasa dışı olarak yapılan halk oylaması ve 1 Ekim 2017'deki referandum süreçlerinin ardından hüküm giyen ya da haklarındaki yargı süreci devam eden 400 kadar ayrılıkçı Katalan siyasetçi ve STK temsilcisini kapsayacak.

İspanya Ulusal Araştırma Konseyi'ne göre bu af, Francisco Franco diktatörlüğü sırasında işlenen suçlara yönelik 1977'de getirilen genel aftan bu yana İspanya'daki en büyük ve Avrupa Birliği'nde 1991'den bu yana onaylanan ilk af tasarısı olacak.