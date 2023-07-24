İspanya'da Halk Partisi Önde Tamamladı Ancak İktidar İçin Yeterli Değil

Halkın sandık başına gittiği İspanya’da erken seçimleri merkez sağda yer alan Halk Partisi önde tamamladı. Ancak resmi olmayan sonuçlara göre Halk Partisi, aşırı sağın desteğiyle dahi iktidar için yeterli koltuğu elde edemiyor.

Halkın sandık başına gittiği İspanya’da erken seçimleri merkez sağda yer alan Halk Partisi önde tamamladı. Ancak resmi olmayan sonuçlara göre Halk Partisi, aşırı sağın desteğiyle dahi iktidar için yeterli koltuğu elde edemiyor.

Muhafazakarların lideri Alberto Núñez Feijóo, seçimleri kazandıklarını duyurdu.

Oyların yüzde 99,31'inin sayıldığı sonuçlara göre parlamentoda Halk Partisi 136, Sosyalist Parti ise 122 koltuğa sahip olacak. Aşırı sağ Vox 33 koltuk elde ediyor.

Böylece muhafazakar blok 7 milletvekili eksikle meclis çoğunluğunu kaçırıyor.

Sağın meclis çoğunluğunu alacak orana ulaşamaması, sol kanatta sevinçle karşılandı. Şu an iktidarda olan Sosyalist Parti’nin lideri Pedro Sanchez, "Gerici blok kaybetti" açıklamasını yaptı.

Sosyalist Parti taraftarları, seçim sonuçlarının ardından yaptıkları gösterilerde, "No Pasaran" sloganları attı. Bu slogan, İspanya İç Savaşı'nda anti-faşistlerin en önemli sembollerinden biriydi.

Muhafazakar lider Feijóo ise taraftarlarına, hükümeti kurmaya çalışmak için görevin kendisinde olduğunu söyledi ve partisinin artık "ikinci güç" değil, "en çok oy alan parti" konumunda olduğunu ekledi.

Ancak aşırı sağcı Vox'un 33 koltuğuyla birlikte bile, sağ blok meclis çoğunluğunu elde etmeyi yedi milletvekiliyle kaçırıyor.

Bu sonuç, yıl sonunda halkın yeniden sandığa gitmesi anlamına gelebilir.

Seçimlere katılımın yüzde 70 düzeylerinde olması, 2019'daki oranın yaz sıcaklarına rağmen üzerine çıkıldığını gösteriyor.

Sanchez, seçime aşırı sol Unidas Podemos ile Katalonya ve Bask bölgelerinin bağımsızlık talepleriyle ilişkili partilerle işbirliği yaptığı Sumar platformuyla gitmişti.

Halk Partisi’nin lideri Alberto Nunez Feijoo, Başbakan Sanchez’i ayrılıkçı partilerle yaptığı işbirliğinden dolayı eleştiriyor.

Reuters’ın atıfta bulunduğu uzmanlara göre seçmenler tercih ettikleri ideolojiye oy vermek yerine istemediklerini engellemek niyetiyle sandığa gitti.

Sağ koalisyonun iktidara gelmesi halinde, hükümetin yeşil politikalarına darbe vurabileceği gibi sosyal konularda da daha muhafazakar bir tavır takınabileceği değerlendirmeleri yapılıyordu.

Sanchez hükümeti ise ötanazi, trans hakları, kürtaj ve hayvan hakları konusunda ileri yasalar geçirdiklerini, Vox’un hükümete gelmesi takdirinde bu gelişmelerin geriye gidebileceğini öne sürüyordu.

Aynı zamanda sosyalist hükümet enflasyonun düşmesi ve yüksek bir büyümenin kaydedilmesini örnek göstererek ekonomik başarılarına vurgu yaptı.

Sanchez’in programında hanehalkları ve küçük işletmeler üzerindeki vergi yükünün düşürülmesi politikası da yer alıyor.