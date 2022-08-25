İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: 'Nükleer müzakerelerde çözülemeyen konularda ciddiyiz'

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD'nin 2015 nükleer anlaşmasına ilişkin İran'a gönderdiği yanıtın değerlendirme sürecinde olduğunu belirterek, "ABD ile İran arasında henüz çözülemeyen ve nükleer tesislerimizin denetimine ilişkin kalan konular hakkında ciddiyiz.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD'nin 2015 nükleer anlaşmasına ilişkin İran'a gönderdiği yanıtın değerlendirme sürecinde olduğunu belirterek, "ABD ile İran arasında henüz çözülemeyen ve nükleer tesislerimizin denetimine ilişkin kalan konular hakkında ciddiyiz. ABD'nin İran'a yanıt olarak gönderdiği metin üzerinde dikkatle çalışıyoruz" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'in 9 Ağustos'ta 2015 İran nükleer anlaşmasına ilişkin sunduğu nihai taslak metne, İran ve ABD'nin cevap vermesinin ardından taraflar verilen cevapların değerlendirme sürecine başladı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Tanzanya'da yaşayan İranlılar ile gerçekleştirdiği toplantıda, ABD'nin İran'a gönderdiği yanıt ve nükleer müzakerelere değindi. ABD'nin İran'a gönderdiği yanıta ilişkin İran heyetinin değerlendirme yaptığını belirten Abdullahiyan, "ABD ile İran arasında henüz çözülemeyen ve nükleer tesislerimizin denetimine ilişkin kalan konular hakkında ciddiyiz. ABD'nin İran'a yanıt olarak gönderdiği metin üzerinde dikkatle çalışıyoruz" dedi.

"UAEA'nın İran'a yönelik asılsız suçlamaları devam edemez"

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) İran nükleer tesislerine yönelik suçlamalarının devam edemeyeceğini belirten Abdullahiyan, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'a yönelik asılsız suçlamaları devam edemez. Aynı şekilde Siyonist rejim ile birlikte İran'a yönelik bu suçlamaları tekrar etmeyi sürdüremezler. Tesislerimizin denetimine yönelik henüz çözülemeyen konular hakkında ciddiyiz" ifadelerini kullandı.

"Hükümet olarak yaptırımları etkisiz kılma politikamızı devam ettireceğiz"

ABD yaptırımlarını etkisiz kılmaya yönelik politikaları devam ettireceklerini kaydeden Abdullahiyan, "Nükleer anlaşma önümüzdeki birkaç gün veya birkaç hafta içerisinde yeniden imzalansa ve her şey yolunda ilerlese dahi tüm yaptırımlar kaldırılmış olmayacak. Bu nedenle hükümet olarak yaptırımları etkisiz kılma politikamızı devam ettireceğiz" dedi.

Abdullahiyan, "Geçtiğimiz gün ABD tarafından nükleer müzakerelere ilişkin gerekli yanıtı aldık. Nükleer müzakerelerde önemli ilerlemeler sağlamıştık ve İran olarak anlaşmanın taslak metnine ilişkin değerlendirmemizi ABD'ye ilettik. Önemli gördüğümüz ve üzerinde durulması gereken konulara bu değerlendirmemizde ayrıca yer verdik" ifadelerini kullandı.

"Nükleer müzakerelerin olumlu sonuçlanacağını umut ediyoruz"

ABD'nin gönderdiği yanıta ilişkin değerlendirme sürecinin devam ettiğini belirten Abdullahiyan, ABD'nin verdiği sözlerde ciddi olmasını umut ettiklerini ve İran olarak kırmızı çizgilerini korumaya devam edeceklerini söyledi.

Adullahiyan, "Kırmızı çizgilerimize bağlı kalarak ABD'nin verdiği sözlerde ciddi olacağını ve nükleer müzakerelerin olumlu sonuçlanacağını umut ediyoruz. Uzmanlarımız tarafından yapılan değerlendirmeler ülkemizin kırmızı çizgilerini koruyan ve milli çıkarlarımızı gözeten bir noktaya ulaştığında bir sonraki adım Bakanlar düzeyinde Viyana'da buluşmak olacak" dedi.

ABD'nin nükleer anlaşmaya ilişkin yanıtı dün İran'a ulaşmıştı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise dün yaptığı açıklamada, ABD tarafından İran'ın taslak metnine ilişkin yanıtı aldıklarını bildirmiş, "İran bu akşam ABD'nin yanıtını Avrupa Birliği aracılığıyla aldı. Tahran yanıtı dikkatli bir şekilde gözden geçirmeye başladı" demişti.

Nükleer anlaşmaya dönüş müzakereleri

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ve Almanya ile İran arasında 2015 yılında "Kapsamlı Ortak Eylem Planı" adı verilen ve İran nükleer faaliyetlerinin denetlenmesini içeren anlaşma imzalanmıştı. Eski ABD Başkanı Donald Trump 2018 yılında tek taraflı olarak anlaşmadan çekilmiş, İran yönetimi de nükleer faaliyetlerini anlaşma öncesine döndürmüştü. Bunun üzerine ABD yönetimi, İran'ı ağır ekonomik yaptırımlarla hedef almıştı. Nükleer anlaşmaya dönüş için Avusturya'nın başkenti Viyana'da Nisan 2021'de İran, Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya arasında müzakerelere başlanmıştı. ABD Başkanı Joe Biden'ın Kasım 2021'de göreve başlamasıyla ABD'nin de anlaşmaya dönmesi için görüşmeler yürütülüyordu ancak müzakereler geçtiğimiz mart ayında farklı nedenlerle durdurulmuş, bu ayın başlarında yeniden başlamıştı. - TAHRAN