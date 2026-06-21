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Pezeşkiyan: "Mutabakat zaptının tüm hükümleri bizim lehimizedir"

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsviçre'de başlayan ABD ile barış müzakerelerine ilişkin mutabakat zaptının tüm hükümlerinin İran lehine olduğunu belirterek, Katar'daki 6 milyar doların geri verileceğini ve nükleer silah istemediklerini vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bugün İsviçre'de başlayan ABD ile barış müzakerelerine ilişkin açıklamasında, "Mutabakat zaptının tüm hükümleri bizim lehimizedir ve bu görüşmelerin ve müzakerelerin sonuçları yakında görülecektir" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bugün İsviçre'de başlayan ABD ile barış müzakerelerine ilişkin açıklama yaptı. Pezeşkiyan, ABD ile varılan anlaşmaya ilişkin açıklamasında, "Mutabakat zaptının tüm hükümleri bizim lehimizedir ve bu görüşmelerin ve müzakerelerin sonuçları yakında görülecektir" dedi.

Katar'ın elinde bulunan dondurulmuş fonlara da değinen İran Cumhurbaşkanı, "Katar'daki 6 milyar dolarımız geri verilecek" ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya da gönderme yapan İranlı lider, onun İsviçre'deki müzakerelerden "memnun olmayan ilk kişi olacağını" söyledi.

Nükleer silaha sahip olmayacaklarını bir kez daha vurgulayan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "ABD'nin tek odak noktası bizim atom bombasına sahip olmamamızdır. Bu, hayatını kaybeden liderin de defalarca söylediği bir şeydi: 'Biz atom bombası istemiyoruz.' ABD, 'bunu yazın ve imzalayın' dedi, biz de imzaladık" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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