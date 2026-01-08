İngiltere Savunma Bakanı Healey: 'ABD'nin Bella 1'e müdahalesine destek verdik'

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, ABD'nin Atlantik Okyanusu'nda "Bella-1" olarak bilinen Marinera adlı Rus bandıralı petrol tankerine yönelik operasyonuna destek verdiklerini belirterek, "ABD'nin isteği doğrultusunda operasyona destek sağlanması için İngiltere'deki üslerin kullanılması ve keşif uçakları ile donanma unsurlarının görevlendirilmesine izin verildi" dedi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, ABD'nin dün daha önce "Bella 1" olarak bilinen Marinera adlı Rus bandıralı petrol tankerine yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle Kuzey Atlantik'te el koyduğu operasyona destek sağladıklarını açıkladı. İngiltere Savunma Bakanı John Healey, "İngiltere, ABD'nin talebi üzerine, yaptırımların ihlali ve kayıt dışı denizcilik faaliyetlerine karşı küresel mücadele çabalarının bir parçası olarak bu operasyonu destekledi. ABD'nin isteği doğrultusunda, operasyona destek sağlanması için İngiltere'deki üslerin kullanılması ve keşif uçakları ile RFA Tideforce gemisi dahil olmak üzere İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri ve Kraliyet Donanması unsurlarının görevlendirilmesine izin verildi" dedi.

Healey, müdahale sırasında gemi güvertesine çıkan güvenlik güçlerinin tamamen ABD personeli olduğunun altını çizerek, "Bu bir ABD operasyonuydu. Gemi ele geçirilirken herhangi bir İngiliz personel güverteye çıkmadı" ifadelerini kullandı.

"Bayrak taşımayan bir gemi yasal olarak durdurulabilir"

İngiliz Bakan, geminin farklı bayraklar altında sefer gerçekleştirmesine değinerek, "Bella 1 şu anda ABD kuvvetlerinin kontrolü altında. Bayrak taşımayan bir gemi, yasal olarak durdurulabilir ve durduran devletin yasalarına tabi tutulabilir. Bu gemi kötü geçmişiyle, Orta Doğu'dan Ukrayna'ya kadar terörizmi, çatışmayı ve sefaleti körükleyen, yaptırımlardan kaçınan Rusya- İran ekseninin bir parçasıdır. Gemiye Rus bayrağı çekilmesi, onların dünya çapında gördüğümüz, ulusal güvenliğimizi tehdit eden, ekonomimize zarar veren ve küresel güvenliği baltalayan bu birbirine bağlı gizli faaliyetteki rollerini gösteriyor" dedi.

" İran'ın istikrarsızlığı körüklemekten fayda sağlamasının önüne geçildi"

Healey, ABD'nin müdahalesinin İran'a yönelik yaptırımlar çerçevesinde gerçekleştirildiğini söyleyerek, " İran'ın yasa dışı petrol satışları aracılığıyla istikrarsızlığı körüklemekten fayda sağlamasının önüne geçildi" ifadelerini kullandı. İngiliz bakan, operasyona üç ana hedefe ulaşılması doğrultusunda destek verdiklerini vurgulayarak bu hedeflerin, " İran'a yönelik yaptırımların uygulanması, giderek artan kötü niyetli denizcilik faaliyetlerinin neden olduğu küresel güvenlik tehdidiyle mücadele etmek ve tehditlerin arttığı son zamanlarda İngiltere'nin savunması ile güvenliğini güçlendirmek" olduğunu aktardı.

Bella 1, rotasını ve adını değiştirip ABD müdahalesinden kurtulmuştu

ABD Sahil Güvenliği, geçtiğimiz ay Karayipler'de Venezuela'ya doğru gittiği düşünülen, İran petrolü taşımakla suçlanan ve 2024 yılında ABD tarafından kaçak petrol taşıyan bir "gizli filo" içinde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle yaptırımlara tabi tutulan "Bella 1" petrol tankerine el koymaya çalışmıştı. ABD müdahalesinden kaçınmak için adını "Marinera" olarak değiştiren ve rotasını çeviren petrol tankeri, Guyana bayrağından Rus bayrağına geçmişti. Karayip Denizi'nden Kuzey Atlantik'e kaçmayı başaran petrol tankeri, ABD Sahil Güvenliği tarafından takip ediliyordu. ABD medyası dün, Rusya'nın petrol tankerine eşlik etmek için bir denizaltı ve savaş gemilerini görevlendirdiğini aktarmıştı.

Aralık ayının sonunda Rusya, ABD'ye diplomatik bir nota göndererek tankerin takibinin durdurulmasını talep etmişti. Uluslararası hukuka göre bir ülkenin bayrağını taşıyan gemiler o ülkenin koruması altında bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz ay, Venezuela'ya giriş ve çıkış yapan ve yaptırım uygulanan petrol tankerlerine "tam abluka" emri vermişti. - LONDRA