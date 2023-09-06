İmamoğlu: Dere yok, toprağın altında kaldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Küçükçekmece'de su baskını yaşanan alanlarda incelemelerde bulundu. İmamoğlu, "Burada esas sorun Ayamama'ya bağlanan Kaynarca deresi. Zamanında bu derenin üstüne bir mahalle kuruldu. Şimdi, dere yok. Dere, toprağın altında kaldı. Ne yazık ki bunlar zamanında yanlış yapılaşmanın bugünkü bize yansımaları. Hep birlikte bunlara son vereceğiz. Derenin üstüne şehir kurmak ne yazık ki bir tek bizde var" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu gece Küçükçekmece'de su baskını yaşanan alanlarda incelemelerde bulundu ve sahada çalışan İBB ekiplerinden bilgi aldı. İmamoğlu, şöyle konuştu:

"DERENİN ÜSTÜNE ŞEHİR KURMAK NE YAZIK Kİ BİR TEK BİZDE VAR"

"Burada esas sorun Ayamama'ya bağlanan Kaynarca deresi. Zamanında bu derenin üstüne bir mahalle kuruldu. Şimdi, dere yok. Dere, toprağın altında kaldı. İkitelli'den gelen derenin kolu burada su baskınına sebep oluyor. Burada bir proje çalıştık. Çalıştığımız proje üstünde evler olduğu için çok ciddi bir mahalle. Kamulaştırmayla çözülme şansı yok gibi. Onun için tünelle açacağız. Ne yazık ki bunlar zamanında yanlış yapılaşmanın bugünkü bize yansımaları. Hep birlikte bunlara son vereceğiz. Derenin üstüne şehir kurmak ne yazık ki bir tek bizde var.

"1 AYDA YAĞAN YAĞMUR 2-2,5 SAATTE YAĞDI"

Buradaki derenin önün açma şansı yok. Mecburen burada yer altında atık suya tünel açacağız. Yağmur suyuna da tünel açacağız. Projelerimiz hazırlandı. İstanbul'un depremle beraber en önemli sorunu yapılaşmanın yaratacağı... 1 ayda 40 kilo yağmur yağıyor İstanbul'a. Üst bölgeye düşün yağmurun ortalaması 130 kilo. 1 ayda yağan yağmur 2-2,5 saatte yağdı."