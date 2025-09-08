İletişim Başkanı Duran: 'Orta Vadeli Program, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla uyumlu yol haritasıdır'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Orta Vadeli Program, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile uyumlu; güçlü, istikrarlı ve sürdürülebilir bir gelecek için milletimizin yol haritasıdır. Tarımdan enerjiye, ihracattan turizme, üretimden arz güvenliğine, gayrimenkulden perakendeye kadar her alanda güçlü adımlar atılacak" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Duran, Türkiye'nin geleceğini şekillendiren programlardan biri olan OVP'nin ekonomik istikrar, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah için güçlü adımlar içerdiğini belirtti. Programın yatırım, üretim ve ihracat odaklı bir stratejiyi öne çıkardığını ifade eden Duran, büyüme hedeflerinin 2026'da yüzde 3,8, 2027'de yüzde 4,3 ve 2028'de yüzde 5 olduğunu hatırlattı.

"Enflasyonla kararlı mücadele edilerek tek haneli seviyelere kalıcı olarak inmesi, fiyat istikrarının sağlanması, mali disiplinin güçlendirilmesi ve yapısal reformlarla Türkiye ekonomisi daha dirençli hale gelecektir." diyen Duran, OVP'nin Türkiye Yüzyılı vizyonu ile uyumlu olduğunu vurgulayarak, "Orta Vadeli Program, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile uyumlu; güçlü, istikrarlı ve sürdürülebilir bir gelecek için milletimizin yol haritasıdır. Tarımdan enerjiye, ihracattan turizme, üretimden arz güvenliğine, gayrimenkulden perakendeye kadar her alanda güçlü adımlar atılacak. Bu vizyon, sadece ekonomik değil; çevresel ve sosyal açıdan da daha adil ve kapsayıcı bir kalkınmayı hedefliyor." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin daha güçlü bir geleceğe taşınacağını dile getiren Duran, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı 2026-2028 Orta Vadeli Program'ın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA